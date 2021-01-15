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台鐵珍珠串鍊計畫遍地開花 這4車站估2年內完成招商

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵說明未來車站招商計畫。記者曹悅華／攝影
台鐵說明未來車站招商計畫。記者曹悅華／攝影

去年台鐵正式邁入軌道經濟4.0元年，因應鐵路永續營運目標，多元化推展鐵道資產活化及附屬事業開發是台鐵未來新出路，將善用車站人流優勢來發展站區經濟，全力衝刺軌道經濟效益。台鐵說，預計兩年內完成四大車站招商，創造台鐵、地方政府和民眾雙贏。

台鐵說，局長張政源上任後，全方位擘劃「環島鐵路‧珍珠串鍊願景」作為附屬事業發展的大輪廓，要讓1065公里的環島鐵路如同一條項鍊，串起241個車站珍珠，讓車站的發展核心向外擴散，結合地方市政的需求與展望，共同活化鐵道資產，為台鐵注入資金活水。

台鐵也說，軌道經濟帶來的便利和效益，不再是六都亮眼獨秀，像是羅東站及台東站特色商場以年營收破億元為衝刺目標，屏東及潮州驛站商場的億元年營收要挑戰翻倍，而經濟外擴效益單是去年南港車站大樓BOT案就創造2.45億元的政府財政稅收，地方政府更是軌道經濟的大贏家。

台鐵局副局長朱來順說，本業客運收入來到瓶頸，近五年約落在180億，就算新車進來讓客運收入往上走，但還是有限，這時候附業收入就很重要。

朱來順說，最資產開發其實收益最大的是地方政府，不是台鐵，從數據來看對地方政府很有助益。且近幾年發現，文化古蹟的保存，應加入商業開發機制存在，才得以永續經營，而不是封閉住。像是台中站，古蹟、月台、20號倉庫都存在，若單靠政府維護會花很多錢，藉由包裝後即可達到三贏。花蓮站設立禮賓候車室也是，未來旅客到了以後就進去休息，會提升旅遊品質，民眾也能受益。

朱來順說，台鐵很積極在做TOD開發，不只針對大站，小站也是如此。初步構想像是海線很多小站都很有價值，如果有倉庫、咖啡廳等，當作旅遊過程的景點，是很不錯的體驗。疫情過後，更加發現台灣很美，環台一圈很有價值。台鐵便當也會結合在地食材，希望讓民眾到每個車站都能去嘗試。

台鐵資產開發中心副總經理謝武昌說，預計兩年內可以完成四大車站的招商作業，包含高雄站前兩棟大樓（旅館和商業大樓）；台南古蹟旅館跟站區土地；員林站商業區土地，初步規畫橋下空間做影城和商場；鳳山站則準備要蓋兩層樓車站，還有五層樓百貨、影城和商場。

謝武昌說，未來三年內，嘉義站、花蓮站也有機會更進一步。希望提早招商讓廠商進來，使得公共建設跟交通建設一起磨合。

台鐵說明未來車站招商計畫。記者曹悅華／攝影
台鐵說明未來車站招商計畫。記者曹悅華／攝影
台鐵預期今年附業收入可達50億。記者曹悅華／攝影
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台鐵 古蹟

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