益生菌該怎麼選? 韓國黃太太點出四項聰明選擇關鍵

工作壓力大、飲食不正常，越來越多人關注腸道健康。扮演家庭健康守護者的媽媽，為了家人，總是會買各種保健食品，但每天吃這麼多保健品，身體的負擔會不會越來越大？

如果家中有小孩，許多父母習慣在日常保健上替孩子補充益生菌，幫助改變細菌叢生態，維持消化道機能。對父母來說，選擇益生菌一定要提升小朋友主動食用意願，而且成分單純，如果能全家人一起吃那就更方便了!

聰明的媽媽有更好的選擇！網紅「韓國黃太太」接觸過不少益生菌品牌，最後她選擇「單純又兼具美味」的義美生醫常順軍益生菌照顧全家人健康，無人工香料、色素及甜味劑等賦形劑，口味是自然清甜的凍乾藍莓，可添加在日常飲食中，美味又無負擔。

聰明媽媽如何挑選益生菌照顧全家人韓國黃先生表示，韓國有句話叫「食醫同源」，韓國人很重視日常保健，日常保健與吃息息相關，韓國第一位女御醫大長今，也強調吃對東西就能保健身體。除了改變日常飲食來調整體質，醫師也建議他們可以補充「益生菌」。益生菌可以幫助維持消化道機能、輔助調整體質，全家人有感順暢，對生活有極大幫助。

韓國黃太太在乎全家人健康，更強調食醫觀念。 圖／聯合報系 提供

黃太太因為職業是部落客的關係，也曾經接觸過4、5款益生菌，她在選擇益生菌時，主要考量成分是否單純。但比較頭痛的是，黃先生跟兒子很挑嘴，不好吃的東西他們不吃，在挑選益生菌上，黃太太除了看成分，還會考慮到口感、好不好吃等。

網紅「韓國黃太太」為家人挑選益生菌有四項挑選標準。 圖／聯合報系 提供

第一：選擇使用國際大廠、來源安心的益生菌

她特別注重保健食品的原料，最好使用國際大品牌、不能夠亂添加其他東西。義美生醫常順軍益生菌，選用的是國際知名大廠益生菌領導品牌杜邦Danisco高品質益生菌，而不是隨隨便便來路不明的益生菌，對很要求品質的黃太太來說，非常放心。

義美生醫常順軍益生菌-日常保健成分單純。 圖／聯合報系 提供

第二：選擇Clean label的益生菌Clean Label概念起緣於歐洲，主要概念是減少人工化學添加物、配方簡單、最少加工製程以及資訊透明。

「義美生醫常順軍益生菌-日常保健」成分很單純，響應Clean label，成分只有高品質益生菌、比利時進口水萃菊苣纖維、冷凍真空乾燥藍莓，沒有任何食品添加物，連把關嚴格的先生都很認同。

第三：選擇口感好吃的益生菌，征服挑嘴的家人許多人買保健食品，常常覺得不好吃、麻煩、像在吃藥，擺著擺著就忘了。

黃太太的日常飲食，遵循吃「原型食物」，盡量避免加工食品。但是先生跟兒子很挑嘴，就算是對健康有幫助的保健食品，也要好吃才願意吃。市面上有一些益生菌為了好吃，添加香料、甜味劑去調味，這些不需要的多餘成分長期下肚，有違日常保健的初衷。

所以找一款好吃又成分單純的益生菌才能讓全家人一起享用，「義美生醫常順軍益生菌-日常保健」使用凍乾藍莓果粉去調味，凍乾藍莓果粉是將新鮮藍莓經由「冷凍真空乾燥」過程製作凍乾果粉，鎖住藍莓的營養與風味。等於用水果取代人工調味，只有自然的清甜味，沒有很重假假的香料味，可以讓兒子習慣這種自然的味道，不要過度依賴人工調味。平時挑嘴的黃先生與兒子芒果，現在覺得吃益生菌也是一種享受。

韓國黃先生對食品健康特別挑剔，黃太太還要滿足挑嘴兒子的需求，在選擇益生菌上花費不少苦心。 圖／聯合報系 提供

第四：隨時隨地都可以吃，才不會忘記吃更重要的是，「義美生醫常順軍益生菌-日常保健」吃法眾多，直接食用有棉花糖的口感與藍莓果香，也可以倒入涼水中飲用。另外，也可以加入優格、牛奶或燕麥一起食用。黃太太經常準備水果拼盤跟優格當下午茶，兒子芒果會要求在水果盤上撒益生菌，口感酸酸甜甜的，讓食物更好吃外，每一口都能吃得到健康「原來保健食品也可以這麼好吃！」

黃太太笑說，因為益生菌是跟著家人一起吃的，每天早上一包，是她唯一不會忘記的。

「義美生醫常順軍益生菌-日常保健」使用凍乾藍莓果粉去調味，沒有任何食品添加物。 圖／聯合報系 提供

全家人幸福秘訣 有感保健黃太太說身為太太也要將自己打理好、將全家身體健康照顧好，韓國黃先生雖然來自韓國，但對於平時的保養都有一致的默契。義美生醫常順軍益生菌的理念與他們保健觀念相同，義美生醫常順軍益生菌除了藍莓風味日常保健適合全家大小外，還有頂級保健與女性保健，都可以依照不同需求做選擇，守護全家人的幸福!

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