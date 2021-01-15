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男罹頭頸癌化療突身體無力不適倒地 腦中風險致命

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
內頸動脈完全阻塞(左圖)，頸動脈開通(右圖)。圖／光田綜合醫院提供
內頸動脈完全阻塞(左圖)，頸動脈開通(右圖)。圖／光田綜合醫院提供

52歲的黃先生罹患頭頸癌6年，有天在自家化療的過程中，突然身體無力不適，打電話給妻子求救，妻子返家後發現先生倒臥在地，趕緊送到光田綜合醫院急診急救，到院時已半身癱瘓，診斷為內頸動脈及中大腦動脈同時阻塞造成腦中風，經醫療團隊「顱內動脈取栓術」後，目前復原情況穩定良好，走路不僅不需要人攙扶，打理自己生活起居也都不成問題。

光田綜合醫院神經內科醫師林毓慧指出，黃先生曾長期有抽菸、吃檳榔的習慣，罹患頭頸癌後曾接受放射線治療，因此可能加速動脈硬化狹窄造成阻塞，發生災難性的中風，幸在黃金救援時間內及時送醫，幸運撿回一命。

光田綜合醫院醫療副院長暨神經放射診療科醫師嚴寶勝說，在檢查出病因後，立即為患者進行顱內動脈取栓術，隔周再進行頸動脈支架置放術，打通原本狹小的血管，黃先生一周後就出院，如今回診做頸動脈超音波檢查，顯示血管血流十分通暢，預後良好。

嚴寶勝解釋，「顱內動脈取栓術」是由鼠蹊部置入大型動脈導管，經腹、胸腔主動脈到阻塞的頸動脈及顱內血管，導管順著導絲在梗塞的地方，以抽吸或支架拉栓的方式，將血栓取出清除打通血管。

光田綜合醫院耳鼻喉科醫師劉耿僚建議，癌症患者在治療完成的第1年，應每3個月密切追蹤一次，而曾接受頭頸部放射線治療的患者，於治療完成後1年開始，每年定期追蹤頸動脈超音波，一旦經檢查發現頸動脈硬化、呈現狹窄情形，及時置放支架，預防未來中風發生。

林毓慧提醒，頭頸癌患者如伴隨頸動脈狹窄，發生中風的機率很高，所以定期配合檢查才是預防中風的最根本之道。因中風發生時，幾乎沒有任何前兆，如有突發性半身麻痺無力、口齒不清、臉歪斜，甚至眼睛突然看不到、暫時性黑矇症等以上症狀，在黃金3小時內送醫急救，能大幅增加救治成功的機率。

台灣許多民眾都有抽菸、嚼檳榔的習慣，其中又以男性居多，這些都是頭頸癌的高危險群。而曾接受過頸部放射線治療的患者，也是造成頸動脈狹窄的危險因子之一，容易因腦血管阻塞，引起血路不通，導致缺血性腦中風。另外，腦中風危險因子也包括高血壓、心血管疾病、糖尿病、高血脂症、家族病史等，須積極控制，預防中風發生。

光田綜合醫院神經內科醫師林毓慧表示，黃先生經顱內動脈取栓術後，血管完全開通。圖／光田綜合醫院提供
光田綜合醫院神經內科醫師林毓慧表示，黃先生經顱內動脈取栓術後，血管完全開通。圖／光田綜合醫院提供

腦中風 患者 醫師

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