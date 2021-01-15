頭痛醫頭很NG 這類頭痛問題出在脖子

頭痛時，別再頭痛醫頭了。一位30歲的男性，平時工作需要長時間使用電腦作業，但最近只要長時間上班就會偏頭痛，且痛得受不了，甚至轉動頭部反而更痛，雖然他吃了止痛藥卻還是常常復發。為此，他趕緊前往「活力得中山脊椎外科醫院」就醫，醫師這才告知他是頸因性頭痛，亦即姿勢不當引起肌肉緊繃所造成，除了透過物理治療改善之外，物理治療師林惠玲並示範三招運動，以緩解這類頭痛，並減少復發。

「活力得中山脊椎外科醫院」復健室林惠玲物理治療師指出，頸因性頭痛（Cervicogenic headache）是因上頸椎疼痛皮節分布在頭部，而脖子筋膜與頭部相連，因此，只要脖子常處於壓力不當的位置，就會使肌肉緊繃，連帶頭部也會跟著痛起來。除了職業的因素之外，包括，學生或3C重度使用族群，都是好發族群。

林惠玲物理治療師指出，這類患者若僅以服用止痛藥，只能治標不治本，常常容易反覆發作。長此以往，將因頭痛無法專心，影響工作與學業。

至於如何做頸因性頭痛的鑑別診斷，林惠玲物理治療師表示，一般為單側偏頭痛，會從脖子及肩頸開始延伸至頭部。會因頸部動作，如長期低頭、抬頭或不當姿勢而引發。會因為脖子的動作而使症狀改變。在脖子的疼痛處觸摸會有硬塊或條索。伴隨同側的肩頸和上臂僵硬或疼痛。屬於中等疼痛，不會到頭痛欲裂的程度，疼痛發作時間長短不定。

對於這類患者的治療，林惠玲物理治療師建議，可接受儀器治療及徒手物理治療，尤其以徒手治療的效果最佳。此外，她並示範以下三招運動，以紓解及減少這類頭痛的發作，每式動作可以每天早、中、晚做三次。

第一招【縮下巴運動】：兩眼平視前方，然後將整個頭往後平移，可以用雙手合十置於下巴前方做輔助，每下維持15秒，做15下。

第二招【擴胸運動】：站立姿，雙手放頭後方，挺胸、雙手往後牽拉，每下維持15秒，做15下。