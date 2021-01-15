我國精準醫療新里程 產官醫建立基因大數據資料庫

看清癌細胞真面目是基因檢測的魅力，但台灣精準醫療仍有許多限制，國內大數據資料庫資料的收集與分析尚未成熟，為與世界醫療趨勢接軌，國家衛生研究院今與三大廠商開啟我國精準醫療合作聯盟簽約，結合產官醫研發展癌症精準醫療產業價值鏈。

國衛院今與行動基因生技、台灣諾華、輝瑞大藥廠簽署「精準醫療合作聯盟協議書」，致力癌症基因變異檢測及精準用藥研發，啟航發展癌症精準醫療產業價值鏈。行動基因2014年成立，癌症基因檢測提供最佳治療計畫、免疫治療評估、復發與抗藥性監控及特定癌症風險評估。

國衛院院長梁賡義表示，第一階段由行動基因生技提出精準醫療基因檢測計畫，及台灣諾華與輝瑞大藥廠分別提出肺癌基因檢測分析應用計畫，率先通過專家小組及監督委員會審查，由國衛院與三家公司簽訂協議書，為擴大健康大數據永續平台癌症精準醫療合作計畫開端。

台灣首間通過衛福部食藥署列冊登錄精準醫療分子檢測實驗室成立於2020年，行動基因以人工智慧及亞洲人基因資料庫提供完整的臨床癌症基因檢測及分析，滿足亞洲各地的個人化醫療需求。

國家衛生研究院癌症研究所研究員李建逢介紹，「健康大數據永續平台」希望為台灣建構精準醫療合作聯盟體系，產官醫研各界挹注資源，國內外公私合作聯盟，驅動科研與商業發展，建構一個優質、有利於發展精準醫療與個人化醫療效能的臨床研究與產業發展環境。

李建逢說，該平台也希望導入次世代定序實質腫瘤基因變異圖譜檢測，無可用藥癌症基因突變腫瘤者，不論對應標靶或免疫治療藥物是否有健保給付，在本計畫下接受基因檢測癌症病患，將依其檢測結果，為患者媒合相對應治療策略。

李建逢也提及，該計劃前瞻性收錄癌症基因定序及基因檢測資料與臨床資料，期盼建立本土癌症基因資料庫，推動國內各項資料庫優化、促成資料串連與資訊共享，進臨床試驗產業及新適應症研發，深化國內癌症檢驗試劑產業發展，提升民眾接受新穎標靶治療的機會。