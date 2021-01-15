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北榮副院長陳威明：全力協助新任院長發展業務

聯合報 / 記者陳碧珠魏忻忻／台北即時報導
北榮院長今日舉行交接典禮，結束後與會人員合影，同一天要接任台中榮總院長的副院長陳適安(中)與副院長陳威明(左)比鄰，陳威明在現場與新任院長許惠恒多次互動討論接下來要進行的會議。記者林伯東／攝影
北榮院長今日舉行交接典禮，結束後與會人員合影，同一天要接任台中榮總院長的副院長陳適安(中)與副院長陳威明(左)比鄰，陳威明在現場與新任院長許惠恒多次互動討論接下來要進行的會議。記者林伯東／攝影

台北榮總醫院今天舉行院長交接，由台中榮總前院長許惠恒接下台北榮總院長一職，雖然交接典禮不公開，但還是吸引大批媒體前來採訪。原先傳聞中的院長熱門人選、台北榮總副院長陳威明全程參加交接儀式，神色平和。

對於這次人事安排，陳威明現場沒有對媒體說太多，等許惠恒媒體聯訪一結束，兩人互動頻繁，針對接下來的會議交代討論。

陳威明是病友口中暱稱的「陳爸爸」，幽默爽朗的他是國內骨科的權威，也是微創人工關節置換手術先驅。稍晚陳威明於電話中表示，將和其他幾名副院長一起努力，全力協助新任院長許惠恒發展北榮業務。他對北榮有深厚感情，大家都是一家人，自己會堅守崗位，繼續服務病患，為榮總打拚。

交接典禮，結束後與會人員合影，同一天要接任台中榮總院長的副院長陳適安與陳威明比鄰而坐。

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