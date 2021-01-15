整理包／全台嚴重血荒！你也可以救人 捐血資訊一次查

國內鬧嚴重血荒，根據台灣血液基金會提供的最新血液庫存量資訊，4種血型的庫存量都很缺。台大醫院婦產科醫師施景中也在臉書表示，昨天捐血中心可供應的O型血，如果碰到產後大出血的病患，有時一個孕婦就會用完這些應急血品。台大醫院也罕見公告「減少非緊急狀況的供血」，看來狀況是真的很嚴重了，醫院很少貼這種公告，這是他看到的第二次。

最新血液庫存量。圖／取自台灣血液基金會

聯合報本於媒體社會責任，整理全台今天起各地捐血資訊，可能不盡完善，謹供民眾參考。文字未能詳載之捐血資訊，請見附圖及各捐血中心網站及臉書粉絲頁。

※台北捐血中心

台北捐血中心提供的今天捐血活動資訊。圖／取自台北捐血中心粉絲團

今天在公園號、大安號、新莊號、捷運室、中和號、府中室、新光站前號，捐血500cc，就加送悶燒罐，送完為止。

●公園號捐血車

地址：台北市公園路+襄陽路口（捷運淡水線台大醫院站4號出口）

作業時間：10:00-18:00

電話：(02)2381-1268

●大安號捐血車

地址：台北市建國南路二段大安森林公園地下停車場入口旁空地（捷運大安森林公園站5號出口，步行約5分鐘）

作業時間：09:00-17:00

電話：0961236669

●新莊號捐血車

地址：新北市新莊區中華路一段+復興路一段交叉口（新莊綜合運動場旁，捷運新莊線新莊站1號出口，往中華路方向步行約10分鐘）

作業時間：10:00-18:00

電話：(02)8994-1488

●捷運捐血室

地址：台北市台北車站B1，M7出口誠品書店旁，步行約5分鐘。

作業時間：10:00-18:00

電話：(02)2370-6880

●中和號捐血車

地址：新北市中和區中安街圖書館旁（823公園內，捷運中和線永安市場站步行約5分鐘）

作業時間：9:00-17:00

電話：(02)2929-9437

●府中捐血室

地址：新北市板橋區中山路一段50巷36號2樓之4（捷運板南線BL府中站2號出口，往中山路步行約10分鐘）

作業時間：10:00-18:00

電話：(02)2952-4117

●新光站前號捐血車

地址：忠孝西路一段66號面對新光摩天大樓左側腹地（捷運台北車站M6出口，步行約5分鐘）

作業時間：11:00-19:00

電話：0961236677

※新竹捐血中心

●1月16日周六，國際同濟會台灣總會邀您來熱血，活動地點在桃園區同德六街捐血亭（展演中心旁）、桃園捐血站（桃園區文康街61號）、南門捐血室（桃園區三民路三段182號3樓之一），活動時間上午9時至下午5時。

捐血250cc好禮二選一：烤雞一隻（家樂福烤雞兌換券）或三好米2公斤1包+情人衛生紙一串。捐血500cc可獲四項好禮：烤雞一隻（家樂福烤雞兌換券）、三好米2公斤1包、情人衛生紙一串、洗衣精一瓶。聖保祿醫院提供免費健檢：乳房攝影、子宮頸抹片檢查、大腸癌篩檢、血壓測量。

●1月16日周六，新竹縣政府消防局愛心捐血活動，地點在竹北愛心樓（光明11路215巷8號），活動時間上午8時30分至下午3時30分。捐250cc送一張鼎盛十里鍋物板腱牛肉鍋招待券，捐500cc再贈兩張168元現金抵用券；數量有限，送完為止。

●1月16日周六，觀音獅子會愛心捐血活動，地點在金鑽牛排停車場（桃園市觀音區大觀路2段322號），活動時間上午9時至下午4時。

●1月17日周日，三安社區發展協會愛心捐血活動，地點在東安國中旁（桃園市平鎮區平東路203號），活動時間上午9時至下午4時30分，當日完成捐血，贈捐血運動帽，送完為止。

新竹捐血中心1月16日捐血活動資訊。圖／取自新竹捐血中心粉絲團

新竹捐血中心1月17日捐血活動資訊。圖／取自新竹捐血中心粉絲團

※台中捐血中心

中彰投雲周六捐血活動。圖／取自台中捐血中心網站

●南投竹山紫南宮捐血送牛年金、銀錢母，捐250cc送銀錢母1個，捐500cc送金銀錢母各1個。活動地點在水濂廣場，活動時間上午9時至下午3時（結束時間視人潮狀況調整）。

竹山紫南宮1月捐血場次。圖／取自紫南宮官網

●中彰投雲地區捐血月的廟宇支援捐血活動共56場次，預估募集1萬3420袋血液。

中彰投雲周日捐血活動。圖／取自台中捐血中心網站

※台南捐血中心

●小仁泉與台南捐血中心合作推出「你捐血，我捐豆漿」活動，今天在台南捐血中心業務轄區內固定捐血地點捐血，就贈送小仁泉極品豆漿兌換券。配合地點：永福捐血室、小東捐血室、和緯捐血室、中山捐血車、新營捐血室、嘉義捐血站、嘉義公園捐車。

●1月16日周六，雙隱天災關懷協會愛心捐血活動，地點在新化國小前（台南市新化區中山路173號），活動時間上午9時至下午4時30分，捐血送優質白米+統一商品券1份，捐500cc加倍送；數量有限，送完為止。

●1月17日周日，總理大餐廳在中山捐血車（台南轉運站對面）舉辦捐血活動，活動時間上午9時至下午5時，捐血贈福袋、英倫風托特包、無患子洗衣精；數量有限，送完為止。

●1月17日周日，嘉義九華山地藏庵捐血活動，地點在九華山地藏庵廟前（嘉義市民權路255號），活動時間上午9時至下午5時，嘉義捐血站、嘉義公園捐血車同步配合；捐血加贈紀念品；數量有限，送完為止。

●1月17日周日，大林扶輪社捐血活動，地點在大林國小前，活動時間上午9時至下午5時，捐血贈鴨肉湯禮盒、限量鴨舌帽，捐血500cc雙份分享；數量有限，送完為止。

●1月18日下周一，台南市立醫院捐血活動，地點在台南市立醫院大門前，活動時間上午10時至下午5時，捐血250cc送商品卡，捐血500cc雙倍；數量有限，送完為止。

●1月19日下周二，119消防節捐血活動，地點在永華路消防局（台南市安平區永華路二段898號)），活動時間上午9時30分至下午5時，捐血送關廟麵、棒球帽；數量有限，送完為止。

●1月19日下周二，地點在安南消防分隊前（台南市海佃路三段63號），活動時間上午10時至晚上6時，捐血送白米+春聯+棒球帽；數量有限，送完為止。

●1月19日下周二，國泰人壽展麻豆一課C區在台南市下營國小前舉辦捐血活動，活動時間上午10時至下午4時30分，捐血送國泰花生（盒）+彩券+捐血月特別好禮；數量有限，送完為止。

※高雄捐血中心

高雄、屏東、澎湖、台東地區16日、17日捐血活動場次。圖／取自高雄捐血中心粉絲團

●東港菩提慈善會今天舉辦愛心捐血活動，捐血車地點在東港光復路新基高中前，活動時間上午9時至下午5時30分，捐血加贈白米，捐500 cc加倍送；數量有限，送完為止。

●高雄、屏東、澎湖、台東地區16日、17日捐血活動場次。

●黑熊抱抱集點活動，即日起至12月31日，活動期間內捐血集點達3次，其中一次必須在高雄捐血中心業務轄區固定捐血點或巡迴捐血車，即可兌換限量黑熊HEYBO娃娃1隻。捐全血250 cc獲1點；捐全血500 cc，獲得2點。集滿3點，將集點卡出示給現場工作人員，由捐血中心工作人員操作，完成兌換。每人限換1隻。分離術捐血人記錄於血液資訊管理系統。數量有限，送完為止；或兌換其它相等點數紀念品。

寒流連續攻台，全台冷吱吱，各地持續陰雨綿綿，影響捐血意願，有台大醫院醫師在臉書貼文表示，大台北地區血庫又出現嚴重血荒。記者林伯東／攝影

寒流連續攻台，全台冷吱吱，各地持續陰雨綿綿，影響捐血意願，有台大醫院醫師在臉書貼文表示，大台北地區血庫又出現嚴重血荒。記者林伯東／攝影