北榮院長正式交接 馮世寬盛讚許惠恒是120分院長

台北榮民總醫院院長今日舉行宣誓交接典禮，由退輔會主委馮世寬監交給中榮院長許惠恒，被問及院長人事紛爭是否落幕？馮世寬強調「榮總不會落幕，而是新的里程開始」，自詡是「100分部長」的馮世寬更大讚許惠恒是「120分的院長」。

台北榮總前院長張德明於去年7月16日退休後，由李發耀代理院長半年多後，至今人事總算底定，許惠恒今日受訪時表示，接任前有短暫時間面見行政院院長蘇貞昌，很謝謝蘇院長給予鼓勵，希望借重他的專長與經驗，在北榮繼續照顧民眾健康，提供新教學研究與管理

許惠恒指出，北榮成立60多年，已經是國民就醫首選，展望新的未來，還有非常多的挑戰，他很願意意跟北榮主管、同仁一起打拚，首要任務就是疫情仍然嚴峻，防疫工作絕對不可懈怠，其次是評鑑，好還要更好，再來就是帶領榮總朝向智慧醫療、人工智慧、精準醫療、個人醫療，往精準大健康領域挑戰，藉此提高高品質服務，提供有溫度的感動式服務，落實金字塔三級整合醫療政策，提供專業醫療服務，同時帶領12家分院共同擦亮北榮這一塊金字招牌。

本身也是國內知名糖尿病治療權威的許惠恒就任後也將發揮專長，特別是糖尿病是國人第一大慢性病，一年超過200萬人病患，在中榮期間，他已就糖尿病照顧資訊化打下基礎，今日也表示延伸到北榮，讓北榮糖尿病患能獲得更全方位、全人全階段的照顧。

交接典禮共計200多名來賓，包括第四任院長彭芳谷也受邀出席，副院長陳威明、高壽延貼心在旁，陳威明先前在北榮院長位置呼聲高，面對媒體詢問這次的安排，僅說「堅守岡位」。