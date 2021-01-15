北榮院長許惠恒上任 張忠謀夫婦致花籃道賀

台北榮民總醫院今天上午8點半舉行院長宣誓交接典禮，將由中榮院長許惠恒接任，半導體界重量級企業共襄盛舉，包括台積電創辦人張忠謀與夫人張淑芬、日月光投控張虔生與兄弟張洪本均致花籃謝意，是這次交接典禮的企業大咖。

許惠恒是國內知名糖尿病治療權威，早年出身三總擔任主治醫師，20多年前轉任中榮新陳代謝科主任，一路做到內科部主任、副院長及院長，這次北上接任北榮院長也獲得所屬專科的醫學會各界人士道賀。

今日典禮第四任院長彭芳谷受邀特別出席，北榮副院長陳威明、高壽延盛重前往帶位，總各分院院長，還有台北市立關渡醫院院長及北榮一級單位主管也一一到場。