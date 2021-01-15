周日冷空氣最強 彭啟明：太平山有機會降雪

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今天清晨西半部除了高雄屏東外，都會區域出現8-9度的低溫，台北市還有11度，空曠地區則是5-6度，輻射冷卻非常的厲害，雖然白天回暖，可以到二十幾度，但太陽一下山，天空很晴朗，自然輻射冷卻，另外一個環境因子就是風速很弱，這也讓地表的熱量快速流失，導致這幾天的低溫，也提醒要注意日夜溫差對身體造成的影響。

今天白天還是晴到多雲的天氣，各地中午高溫可以到22-25度，多到戶外曬曬太陽，但晚上開始又有波東北風逐步南下，東北部及東半部雲量有增多趨勢，迎風面的東北角到宜蘭在深夜到清晨有短暫陣雨發生機會。

他說，預計晚上到周六清晨在北部、東北部空曠低溫仍可能到11-13度，局部可能有10度以下機會，南部及東半部空曠低溫10-15度。

周六另外一波冷空氣南下，東北風也持續增強，北部及東半部有短暫陣雨，中南部雲量也略多，溫度會逐步下滑，北部、東半部溫度會由周六白天的16-18度降到晚上到周日清晨的10-12度，中南部及東半部也由會由周六中午的20-23度降到11-14度，降幅相當明顯。

彭啟明說，周日是這波冷空氣最強的時候，北部及東半部溫度都回升不易，可能都持續在10-12度，中南部到花東預估溫度在13-22度，仍可以看到陽光。周日晚間到下周一清晨是這波的最低點，預估台北市可能10-12度間，西半部到台南空曠地區低溫可能落在8-10度，高雄屏東及花東空曠區域可能10-12度。

彭啟明說，大致上這一波的冷空氣強度比不上前兩波強冷高壓南下，但感受上還是會有冷的感覺，水氣雖是轉濕冷，但水氣並不是很充沛，預估山區降雪比不上前幾波，但北部較高山，例如太平山等仍有些機會，降雪也和天氣預報一樣，目前能力可以找到時間點及雪量，不過台灣實際經驗不多，都需要滾動式的修正。