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日夜溫差近20度！ 吳德榮：明午後變天 北部愈晚愈濕冷

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日夜溫差近20度！ 吳德榮：明午後變天 北部愈晚愈濕冷

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
中央氣象局今天持續發布低溫特報，今晨輻射冷卻影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今晨局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，注意防範。圖／取自氣象局網站
中央氣象局今天持續發布低溫特報，今晨輻射冷卻影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今晨局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，注意防範。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天大陸高壓東移，氣溫回升，各地晴朗無雲，白天有和煦冬陽，各地高溫可達25度，夜間有超強輻射冷卻，低溫仍在10度以下，日夜溫差近20度。今天北部8至25度，中部8至26度，南部8至27度，東部9至24度。

他說，由於連三天超強輻射冷卻，逐日帶來極低溫，13日1.5度，14日3.7度，15日5.8度，下一波冷空氣的強度，不至於有這麼低的氣溫，但也不該掉以輕心，因為伴隨的天氣變化還是很大。

明天下午東北風挾水氣南下，桃園以北及宜、花轉有局部雨，氣溫遽降，北台灣愈晚愈濕冷。

周日桃園以北及宜、花轉有局部雨，北台灣持續濕冷，各地氣溫續降。周日晚、下周一晨北台灣平地約可降至9、10度，氣象局(公園路)的最低氣溫則可降至11度左右，符合強烈大陸冷氣團的機率較高。下周一乾冷，白天起冷空氣略減弱。

下周二、周三氣溫逐日回升，皆為西半部穩定，東半部偶有局部短暫雨的天氣。下周四持續回暖，水氣增多，山區及東半部有局部雨。

中央氣象局今天持續發布低溫特報，今晨輻射冷卻影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今晨局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，注意防範。

橙色燈號（非常寒冷）：桃園市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、臺南市、花蓮縣有6度以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）：基隆市、台北市、新北市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

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