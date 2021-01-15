氣象局：地震預警4年縮短到7秒內 明年雙北搶先測試

近期我國地震前兆研究露曙光，中央大學研究團隊突破近20年來瓶頸，終於進階到以物理機制分析，有機會解釋像地電、地球磁場跟電離層等地震前兆異常訊號，有助未來地震預測。對此，氣象局表示肯定，不過強調目前著重在地震預警，預計4年時間可將示警時間縮短到7秒內，預計明年先測試雙北地區。

中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，對於地磁場觀測的前兆研究，氣象局在2006年接手中央大學所建置12個站的觀測網，中央大學所建置20個站的大地電場觀測網直到2017年才轉移給氣象局繼續運作，他坦言，這兩個觀測網儀器老舊，氣象局早期並無多餘經費汰換，只能做測站維護、資料儲存與分析的工作，直到近2、3年，才在前瞻計畫中編列了約3000萬元做前兆觀測設備更新。

陳國昌說，對於地震前兆研究有所進步很樂見，但「地震預測沒有那麼容易，還有漫長的路要走」，現在還看不到盡頭，需要更多時間驗證。對於地震，氣象局還是致力於地震預警時間縮短，目前地震發生10秒內會示警，希望4年以後都會區縮短成7秒，6、7年後有機會到5秒內。

陳國昌說，目前正執行的前瞻2.0計畫就包含「都會區強震預警精進計畫」，希望都會區將強震預警推到7秒甚至7秒內，是以深井站爲預警主力，明年雙北地區會先做內部測試，每年都會增加測試點，經過4年修正、調整參數，達到7秒預警的目標。在長期的規畫是能用大數據統計、機器學習跟AI方式，不再使用傳統計算方式，最終目標是不僅預警時間縮短到5秒內，且準確率要達到85%以上。

地震專家、前氣象局長辛在勤說，確實做地震預警比較有效率，畢竟前兆分析還是塊「大餅」，目前來講遙不可及。分工上來講，官方做地震預警，盡力縮短示警時間，學者則朝地震前兆分析邁進，是對的方向，但務必記得，「成功一次，不代表後面地震預測會成功」。

辛在勤說，地震發生有很大區域性變化，如果不能解決，怎樣預測前兆都是假的，一定要了解我國區域性地震特性。其困難點在於區域會隨著時間變化，這也是地震預測為甚麼這麼難，現在做的研究都是前置工作，為下一代鋪路。當充分了解每個地區特性才能用地震發生分析地震前兆，這個研究工作要延續下去，才有機會達成地震預測目標。

另外針對學者有意在南澳建立地震前兆觀測園區，陳國昌說，只要對前兆研究有幫助，氣象局都樂見其成，會盡量提供支援。