現省500！雲林晶粵軒「朝聖片皮鴨」限時980元
御頂集團旗下的港式飲茶新品牌「晶粵軒」，繼去年12月插旗雲林北港後，為北港帶來不同以往的港式餐點體驗。為回饋在地鄉親，即日起推出限時優惠，凡預定「朝聖片皮鴨」即可享980元優惠價，現省500元。
2020年12月開幕的「晶粵軒」，地點鄰近朝天宮，除了開放的用餐區，也提供有獨立包廂。店內供應有燒味三寶拼、五花叉燒腩等港式燒味、風味小食，以及多道海鮮、肉品料理，亦有提供沙茶草蝦粉絲煲、乾隆海皇豆腐煲等菜色，並有以36道現點現作的平價港點，吃得到金筍鮮蝦餃、蝦仁燒賣皇等點心，同時還以北港麻油、花生等在地食材入饌，為店內的港式料理增添雲林特有的滋味。
餐點中的「朝聖片皮鴨」，選用宜蘭櫻桃鴨為主角，以秘方醃製後明爐烘烤，片後可搭配餅皮、蔥段、甜麵醬與水果享用，採每日限量供應，在試營運期間已經銷售超過百隻。為回饋在地鄉親，即日起至1月24日期間預定「朝聖片皮鴨」一鴨兩吃，原價1,480元，優惠價980元，讓民眾可以輕鬆品嚐港式滋味。
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