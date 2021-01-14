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治癌品質有認證 「癌症診療品質認證醫院」名單出爐
衛福部國健署公布最新「通過癌症診療品質認證醫院」名單，全台共61家，國健署長王英偉表示，這次品質認證醫院打破過去的醫療模式，整合相關科別，成立多專科醫師團隊及整合式照護門診。
王英偉表示，過去未推動癌症診療品質認證醫院，民國93年到97年癌友五年存活率為50%，推動癌症醫院品質認證超過10年，癌友103年到107年的5年存活率為63%，逾8成癌症病人在癌症診療品質認證醫院接受治療後。
王英偉表示，癌症治療的複雜度高，常需要不同科別互相配合，這次品質認證醫院打破過去醫療模式，整合相關科別，成立多專科醫師團隊及整合式照護門診。國健署癌症防治組組長林莉茹表示，今年新增桃園市聯新國際醫院進入名單。
王英偉進一步說明，除了腫瘤個案管理師外，還有集合腫瘤內、外科、放射腫瘤科、病理科、影像診斷科等組成跨科別團隊，透過定期開會，充分討論並確認每位病人的檢查結果，使治療計畫更完整；再加上營養師的飲食照護、心理師的心理諮商，以及安寧緩和照護團隊等，以病人的安全與生活品質為醫療團隊共同目標。
王英偉提醒，癌友一定要按時回診，民眾接受四癌篩檢結果為陽性，務必回醫院進一步檢查，勿因新冠肺炎疫情嚴峻而延遲回醫院篩檢、診斷或治療，不然恐造成病情延誤，加深治療難度。
●國民健康署提供新冠病毒肺炎疫情期間，癌友安心就診五撇步：
1.選認證醫院：選擇通過認證的醫院就醫。
2.出入戴口罩：以正確步驟「開、戴、壓、密」配戴口罩。
3.落實勤洗手：落實正確洗手及「三前三後」的洗手時機(三前：用餐前、與病人觸碰前、看病前，三後：看病後、擤鼻涕後、上廁所後)。
4.緊急要就醫：當出現如呼吸困難、頑固性疼痛、發燒等可能嚴重會危及生命等症狀時，要遵照醫療人員指示立即就醫。
5.停留要縮短：就診後請根據指示儘快完成檢查、治療或取藥，並離開醫院，避免過多的人群接觸。
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