治癌品質有認證 「癌症診療品質認證醫院」名單出爐

衛福部國健署公布最新「通過癌症診療品質認證醫院」名單，全台共61家，國健署長王英偉表示，這次品質認證醫院打破過去的醫療模式，整合相關科別，成立多專科醫師團隊及整合式照護門診。

王英偉表示，過去未推動癌症診療品質認證醫院，民國93年到97年癌友五年存活率為50%，推動癌症醫院品質認證超過10年，癌友103年到107年的5年存活率為63%，逾8成癌症病人在癌症診療品質認證醫院接受治療後。

王英偉表示，癌症治療的複雜度高，常需要不同科別互相配合，這次品質認證醫院打破過去醫療模式，整合相關科別，成立多專科醫師團隊及整合式照護門診。國健署癌症防治組組長林莉茹表示，今年新增桃園市聯新國際醫院進入名單。

王英偉進一步說明，除了腫瘤個案管理師外，還有集合腫瘤內、外科、放射腫瘤科、病理科、影像診斷科等組成跨科別團隊，透過定期開會，充分討論並確認每位病人的檢查結果，使治療計畫更完整；再加上營養師的飲食照護、心理師的心理諮商，以及安寧緩和照護團隊等，以病人的安全與生活品質為醫療團隊共同目標。

王英偉提醒，癌友一定要按時回診，民眾接受四癌篩檢結果為陽性，務必回醫院進一步檢查，勿因新冠肺炎疫情嚴峻而延遲回醫院篩檢、診斷或治療，不然恐造成病情延誤，加深治療難度。

●國民健康署提供新冠病毒肺炎疫情期間，癌友安心就診五撇步：