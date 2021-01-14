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紐時讀者推文選全球最愛城市 台灣唯一高雄入選

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
紐約時報讀者推文選出全球最愛的城市，高雄是台灣唯一入選的城市。圖／高雄市觀光局提供
紐約時報讀者推文選出全球最愛的城市，高雄是台灣唯一入選的城市。圖／高雄市觀光局提供

美國紐約時報本月間邀集讀者投稿選出最愛、最激勵人心的城市，在52個世界城市中，高雄是台灣唯一上榜的城市，入選推文認為高雄有悠閒的生活氣氛、多元文化、友善的居民，是真正可以感受到「台灣味」的城市。

新冠肺炎疫情嚴峻的時期，紐約時報請讀者推薦世界各地令人愉快、激勵人心、感受舒適的城市。台灣的城市中，只有對高雄的推文入選。

入選推文提到，2017年到2018年到高雄之前，他從未到過高雄，相對於台北的喧囂、匆忙，高雄有悠閒的生活氣氛；在高雄，人們說普通話，也常聽到方言，是一個很有台灣味的城市。高雄城市中有山有海，還有豐富的飲食底蘊，吃完晚餐更可再到夜市續攤，也可以到海邊走走，24小時滿足旅人的味蕾。

入選推文的作者提到，因為個人的性別取向，到高雄前還很擔心，但到了之後發現高雄城市充滿包容，而且有友好的人情味，這讓他相當懷念高雄。

高雄市觀光局周玲妏表示，很開心看到高雄成為全球知名媒體紐約時報列舉2021「最愛城市」之列，尤其特別提到高雄的包容力與人情味，是非常值得驕傲的部分。

周玲妏趁此機會力推高雄的「彩虹遊程」，有紫蝶幽谷、田寮月世界、亞洲新灣區等，也推彩虹打卡點─駁二彩虹地標、旗津彩虹教堂、後驛商圈彩虹傘大道、衛武營迷迷村等，邀請各地旅人到高雄感受這個城市的愛與活力。

最近天氣寒冷，觀光局邀請民眾到東高雄泡溫泉、啖美食、欣賞梅花、櫻花，同時提醒遊客壽山動物園、崗山之眼天空廊道、旗津貝殼館到3月底都免費參觀，2月14日到3月1日，愛河周邊將推出新年燈會。

紐約時報讀者推文選出全球最愛的城市，高雄是台灣唯一入選的城市。圖／高雄市觀光局提供
紐約時報讀者推文選出全球最愛的城市，高雄是台灣唯一入選的城市。圖／高雄市觀光局提供

紐約時報 觀光局 新冠肺炎

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