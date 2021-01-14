北市勞動局指高鐵欠2.5億加班費還拖5年 高鐵3點駁斥

台北市勞動局今天指出，台灣高鐵公司積欠員工加班費達2.5億元，且長達5年，過年將至，要求高鐵盡速還完錢。對此，高鐵也做出三點回應，否認積欠勞工加班費情事。

北市勞動局說，高鐵自96年通車起，未支付國定假日和超時工作加班費給員工，積欠金額達5億元，高鐵企業工會於103年成立捍衛權益，北市勞動局同年也積極展開勞檢並介入，高鐵直至105年，才願先付一半，但迄今過了5年，尚有2.5億元未還。北市勞動局長陳信瑜今表示，過年將即，傳統習俗說「欠錢不能欠過年」，呼籲高鐵公司盡速償還。另勞動局則將於本月20日舉辦協調會。

以下為高鐵聲明：

2.本案已由台北高等行政法院於去(109)年12月23日一審宣判，尚非最終判決。本公司基於對105年本公司與工會簽訂協議書之尊重及公司治理原則，將依法提出上訴，以兼顧照顧員工並維護股東權益之責任。同時籲請台北市政府勞動局、高鐵企業工會及社會各界體諒高鐵公司依從法規遵循及公司治理原則之用心。

3.本公司秉持照顧員工，已實施優於勞基法之加班費率。至盼最終判決結果確定後，相關爭議隨之終告解決，勞資雙方能攜手同心，致力提供旅客穩定、安全、舒適之高速鐵路運輸服務。