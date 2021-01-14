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茶凍未見「美麗台灣」只剩厚重雲層 結局曝光網笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO經網友貼心解答，終於看見「美麗台灣圖」的真實風貌。圖擷自全聯好物老實說
原PO經網友貼心解答，終於看見「美麗台灣圖」的真實風貌。圖擷自全聯好物老實說

茉莉茶凍」是許多人心中的童年回憶，該商品隨時代變遷與時俱進，也推出另類的銷售手法吸引民眾購買。有網友分享，日前買了印有台灣地形圖的茶凍回家品嘗，開箱享用後卻讓他落寞地表示「沒有美麗台灣圖」。

一名網友於網路上分享，他因為茶凍包裝上，廣告指出淋上奶精後將呈現出「美麗台灣圖」，興奮的買回家享用，不料打開後淋上奶精，卻讓他難過直呼「沒有美麗台灣！」，並將成品拍攝照片分享。對此，有眼尖的網友指出，「是要倒蓋，才有美麗的台灣」，讓原PO心中的疑惑一掃而空，也意外引起網友的熱烈回應。

網友紛紛留言表示，「我自己也是隨便拿根本沒看到是台灣特別版，倒奶球之後被驚喜到了」、「要倒扣在蓋子上吃才對喔」、「哈哈，太可愛，原來是沒有倒蓋過去啦，還以為台灣被買『吃』光了」。

有網友詼諧表示，「台灣，等你翻轉」、「茶凍沒反過來吃不要侮辱茶凍，茶凍也是有尊嚴的」、「可能霧太濃，哈哈！而且，你在山腳底下」、「會不會是因為這天台灣雲層比較厚？！」、「太可愛了吧」、「買到太平山了」。

對於網友們的留言，原PO也幽默表示，「拍謝拍謝，我錯了，下回一定把台灣並櫃（翻過來）！」

茉莉茶凍

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