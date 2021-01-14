高鐵驚爆積欠2.5億加班費 員工哭訴：5年了！

台灣高鐵公司自2007年通車起，未如實給予員工國定假日及超時工作加班費，積欠金額高達5億，高鐵企業公會2014年成立後積極捍衛權益，北市勞動局也展開勞檢，直到2016年高鐵公司才付清一半，迄今過了5年，仍有2.5億尚未付清，員工盼高鐵公司盡快償還，勞動局則將於本月20日舉辦協調會。

高鐵企業公會爭取加班費多年，目前有逾1800名成員，近8成為「輪班制」，許多成員皆未領到加班費，遭欠金額從萬元起跳，更有資深員工被欠40多萬。

經勞動局勞檢處查後發現，多數員工加班卻未領到加班費，依違法「勞基法」第24條開罰高鐵15萬元；國定假日要求員工出勤沒給付加班費，依違法「勞基法」第37條開罰高鐵15萬，並提出訴訟。

但台北高等行政法院去年12月23日判決出爐，針對延長上班時間卻未給付加班費部分，因被抽查的個案，表定出勤的上班日有請特休假，不須給加班費，因此撤銷勞動局訴訟。

對此，勞動局長陳信瑜指出，多數員工均有加班領不到加班費問題，被抽檢的個案，是在平日上班日請特休假，並非國定假日請假，不管是否有請特休，當天都應給付員工薪水，因此理當獲得加班費，後續將繼續上訴。

但國定假日要求員工出勤卻沒給付加班費部分，高鐵公司雖稱員工的國定假日休假已有「調移」，但法院認為，勞工並未同意國定假日遭調移且有出勤，高鐵公司應給付加班費，判決勞動局勝訴。

「該還給勞工的加班費就該還」，高鐵企業公會理事長陳堯森指出，公會沒理由被打壓，已過了5年，積欠的2.5億元應盡快償還，高鐵公司違法在先，不該模糊焦點，盼能重視勞工權益，彼此20日靜心協商，並盼能盡快把加班費還給員工。

陳信瑜表示，鑒於勞資雙方權益，勞動局將於本月20日下午2時，邀請高鐵公司、高鐵企業工會、台北市產業總工會出席，進行勞資協調會議，並請高鐵公司提出還款期限及方案，盼能達到共識。