快訊

管線滲漏 北高雄13區近15萬戶晚間停水10小時

惹怒醫界、驚動總統、老友嗆聲 楊志良出面回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高鐵驚爆積欠2.5億加班費 員工哭訴：5年了！

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市勞動局長陳信瑜（右二）邀請北市產業總工會理事長鄭雅慧（右一）協助，並與高鐵企業工會理事長陳堯森（左二）等成員站在同陣線，捍衛勞工權益。圖／北市勞動局提供
北市勞動局長陳信瑜（右二）邀請北市產業總工會理事長鄭雅慧（右一）協助，並與高鐵企業工會理事長陳堯森（左二）等成員站在同陣線，捍衛勞工權益。圖／北市勞動局提供

台灣高鐵公司自2007年通車起，未如實給予員工國定假日及超時工作加班費，積欠金額高達5億，高鐵企業公會2014年成立後積極捍衛權益，北市勞動局也展開勞檢，直到2016年高鐵公司才付清一半，迄今過了5年，仍有2.5億尚未付清，員工盼高鐵公司盡快償還，勞動局則將於本月20日舉辦協調會。

高鐵企業公會爭取加班費多年，目前有逾1800名成員，近8成為「輪班制」，許多成員皆未領到加班費，遭欠金額從萬元起跳，更有資深員工被欠40多萬。

經勞動局勞檢處查後發現，多數員工加班卻未領到加班費，依違法「勞基法」第24條開罰高鐵15萬元；國定假日要求員工出勤沒給付加班費，依違法「勞基法」第37條開罰高鐵15萬，並提出訴訟。

但台北高等行政法院去年12月23日判決出爐，針對延長上班時間卻未給付加班費部分，因被抽查的個案，表定出勤的上班日有請特休假，不須給加班費，因此撤銷勞動局訴訟。

對此，勞動局長陳信瑜指出，多數員工均有加班領不到加班費問題，被抽檢的個案，是在平日上班日請特休假，並非國定假日請假，不管是否有請特休，當天都應給付員工薪水，因此理當獲得加班費，後續將繼續上訴。

但國定假日要求員工出勤卻沒給付加班費部分，高鐵公司雖稱員工的國定假日休假已有「調移」，但法院認為，勞工並未同意國定假日遭調移且有出勤，高鐵公司應給付加班費，判決勞動局勝訴。

「該還給勞工的加班費就該還」，高鐵企業公會理事長陳堯森指出，公會沒理由被打壓，已過了5年，積欠的2.5億元應盡快償還，高鐵公司違法在先，不該模糊焦點，盼能重視勞工權益，彼此20日靜心協商，並盼能盡快把加班費還給員工。

陳信瑜表示，鑒於勞資雙方權益，勞動局將於本月20日下午2時，邀請高鐵公司、高鐵企業工會、台北市產業總工會出席，進行勞資協調會議，並請高鐵公司提出還款期限及方案，盼能達到共識。

對此，高鐵公司回應，加班費爭議已於2016年初與高鐵企業工業完成協議書簽訂，並於同年8月19日陸續發放一半的加班費，剩餘加班費將視行政訴訟最終判決結果，決議是否發放；另，法院去年一審判決並非最終判決，針對遭指違法勞基法第37條部分，後續將提出上訴。

高鐵公司積欠員工加班費達2.5億元，勞動局要求高鐵盡速還完錢。圖／北市勞動局提供
高鐵公司積欠員工加班費達2.5億元，勞動局要求高鐵盡速還完錢。圖／北市勞動局提供
高鐵公司積欠員工加班費達2.5億元，北市勞動局長陳信瑜（中）表示，將捍衛勞工的權益。圖／北市勞動局提供
高鐵公司積欠員工加班費達2.5億元，北市勞動局長陳信瑜（中）表示，將捍衛勞工的權益。圖／北市勞動局提供

加班費 高鐵 國定假日

延伸閱讀

北市府指積欠加班費 台灣高鐵：等判決結果

北市勞動局：高鐵欠2.5億加班費 20日勞資協商

北市2020年公共工程職災降至1死 朝零災害努力

周二開跑！北市徵才釋出573職缺 最高月薪逾4萬

相關新聞

輻射冷卻影響 15日日夜溫差可達17度

氣象局今天表示，明天因輻射冷卻，高雄以北、宜花、金門等地區清晨仍會有攝氏10度以下低溫，但白天高溫都約24、25度，日夜...

高鐵驚爆積欠2.5億加班費 員工哭訴：5年了！

台灣高鐵公司自2007年通車起，未如實給予員工國定假日及超時工作加班費，積欠金額高達5億，高鐵企業公會2014年成立後積...

2021年藝術品市場走向 將出現「三個確定」、「一個可能」

無疑的，2020年是一個讓人鬱悶且又沮喪的一年，因受疫情的影響，全世界藝術品市場運作都受到嚴重的衝擊；因疫苗還未普遍被施打，疫情仍然嚴峻，大家對於新一年展望還是存在無比的擔憂。

西半部空品明天最差 新竹以南全面「亮橘燈」

近日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，空氣品質不佳，今天中部、雲嘉南空品都達到橘色警戒等級，明天空品更差，整個西半部除...

北市勞動局指高鐵欠2.5億加班費還拖5年 高鐵3點駁斥

台北市勞動局今天指出，台灣高鐵公司積欠員工加班費達2.5億元，且長達5年，過年將至，要求高鐵盡速還完錢。對此，高鐵也做出...

結合名產搞創意 花蓮港天宮授權業者打造獨特伴手禮

花蓮港天宮上個月邀請雲林北港朝天宮媽祖，首度東巡到花蓮一同遶境，雙媽合體吸引萬名信眾跟隨，因當時限量推出的文創平安米廣受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。