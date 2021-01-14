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結合名產搞創意 花蓮港天宮授權業者打造獨特伴手禮
花蓮港天宮上個月邀請雲林北港朝天宮媽祖，首度東巡到花蓮一同遶境，雙媽合體吸引萬名信眾跟隨，因當時限量推出的文創平安米廣受好評，港天宮與在地知名業者「阿美麻糬」異業結盟，授權將Q版媽祖圖像印製在禮盒外包裝，推出特色伴手禮，除了在門市上架，未來宮慶、遶境時也會在現場販售。
阿美麻糬是花蓮宗泰食品公司旗下品牌，宗泰董事長余宗柏，今天到港天宮與董事長賴榮文簽約，由港天宮將Q版媽祖圖像，獨家授權給阿美麻糬使用。
賴榮文說，港天宮是東台灣最大媽祖，前年邀請到苗栗白沙屯拱天宮媽祖到花蓮遶境，去年再請來北港朝天宮雙媽會，場面都熱鬧非凡，去年配合準備200份文創平安米送給信眾結緣，也很受歡迎，激發將在地宮廟文化與名產伴手禮結合的構想。
他表示，這次授權的Q版媽祖圖像面容和善，給民眾親切的感覺，未來遊客到花蓮，採買名產時，也多了一個具有在地宮廟特色的新選擇。
宗泰食品董事長余宗泰說，經過不斷研發，具有花蓮特色的「媽祖餅」，以起司為原料做成，也用心設計新款包裝禮盒，相信會受到各地信眾的喜愛。
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