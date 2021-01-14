春節出遊彰化、花東最熱門 雄獅推私人定制團

春節將屆，不少民眾都在安排假期出遊，雄獅旅遊表示，2月10日至16日春節期間，國內熱門飯店訂房率已達八成，花東地區的五星級熱門住宿需求甚至已超過九成，為了讓民眾春節期間出遊保證有房有位，今年提供「私人訂製小包團」及自由行「動態打包」等創新服務，滿足民眾春節各種出遊的需求。

根據雄獅統計，今年全台六大春節熱門目的地，依序為彰化、花東、台南、宜蘭、南投、高雄。台灣中部有眾多古廟，包括文昌宮(求學業)、中台禪寺(求健康)、紫南宮(求財運)、武德宮(求財運)，以及彰化最負盛名的鹿港天后宮(求事業)，雄獅也推出新春「鹿港熱鬧拜媽祖2日遊」，搭配住宿台一渡假村，每人3588元起。

此外，還有台東綠島三日遊、台南孔廟走春祈福美食2日遊、南投九族櫻花、日月潭櫻花等經典行程3日等；另外還推出五天以上的春節環島遊程。

若是不想參加團體旅遊的民眾，雄獅今年也首度推出自由行「動態打包」及「私人訂製小包團」服務，旅客可以自由選擇高鐵、台鐵、租車等交通方式，搭配上春節期間一位難求的飯店，比起交通住宿自行拆開在不同平台訂購，可以節省40%的費用。例如台南老爺行旅兩天一夜高鐵+住宿，每人最低只要2910元起。花蓮遠雄大飯店兩天一夜火車+住宿，每人最低只要5,00元起。墾丁凱撒大飯店兩天一夜高鐵+住宿，每人最低只要6680元起。