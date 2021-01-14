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全國最好吃的栗子南瓜落在彰化 青農種出特等獎

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
38歲林俊豪種的栗子南瓜獲得110年度全國栗南瓜品質評鑑競賽特等獎，各界都來祝賀。記者林敬家／攝影
38歲林俊豪種的栗子南瓜獲得110年度全國栗南瓜品質評鑑競賽特等獎，各界都來祝賀。記者林敬家／攝影

彰化縣秀水鄉青農林俊豪種栗子南瓜參加全國比賽，在110年度「美栗南瓜」評鑑競賽中獲得特等獎，也就是全國第一，讓原本就熱銷的產品水漲船高，1顆3斤就至少要450元，農曆年將近，將搶進送禮市場。

38歲林俊豪原本從事雷射雕刻10多年，因家有田地，他自種牛番茄、小番茄、小黃瓜、苦瓜等，他說，第一次種就大豐收很有成就感，因此每天上班前先到園裡，中午休息時間也跑回來處理農務，下班後又回到園裡「加班」，樂在其中，後來考量雷射雕刻工作環境不佳，也傷眼力，最後決定辭職，全職務農。

林俊豪表示，半路從農很快就碰到問題，因此跑到二林社區大學上課，接受屏科大熱帶農業系教授高德錚的指導，有系統的學習，因收到別人送的栗南瓜覺得非常好吃，想種出一樣品質的南瓜，開始搭網室種植2分4大的區域，採安全用藥管理，還以人工拔草。

栗子南瓜屬日本品種，皮吃起來有栗子香氣，被稱是最好吃的食用南瓜，林俊豪種的栗子南瓜從百名競爭者中脫穎而出，連自己都不敢相信，「還以為是其他同名同姓的人獲獎。」高德錚也表示，他的南瓜外觀扁圓、果肉軟Q，甜度超過12度，今年天氣冷許多果實難長大、花也開不起來，還有病蟲害威脅下，林俊豪的栗子南瓜能在各項綜合評鑑下獲得肯定，相當不容易。

秀水鄉長林英嘉、秀水鄉農會總幹事吳明信等人今天都到園區祝賀，肯定林俊豪用心種植，打敗全國各地好手，鼓勵消費者採買優質的在地農產品支持青農。

林俊豪種的栗子南瓜品質好，每顆可到2到3斤重。記者林敬家／攝影
林俊豪種的栗子南瓜品質好，每顆可到2到3斤重。記者林敬家／攝影
38歲林俊豪種的栗子南瓜獲得110年度全國栗南瓜品質評鑑競賽特等獎。記者林敬家／攝影
38歲林俊豪種的栗子南瓜獲得110年度全國栗南瓜品質評鑑競賽特等獎。記者林敬家／攝影
秀水農會輔導青農有成，林俊豪種的栗子南瓜獲得全國栗南瓜品質評鑑競賽特等獎，秀水鄉農會總幹事吳明信（右）等人前來參觀。記者林敬家／攝影
秀水農會輔導青農有成，林俊豪種的栗子南瓜獲得全國栗南瓜品質評鑑競賽特等獎，秀水鄉農會總幹事吳明信（右）等人前來參觀。記者林敬家／攝影
林俊豪種的栗子南瓜獲得全國栗南瓜品質評鑑競賽特等獎，秀水鄉長林英嘉（中）等人前來祝賀。記者林敬家／攝影
林俊豪種的栗子南瓜獲得全國栗南瓜品質評鑑競賽特等獎，秀水鄉長林英嘉（中）等人前來祝賀。記者林敬家／攝影

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