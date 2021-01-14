西半部空品明天最差 新竹以南全面「亮橘燈」

近日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，空氣品質不佳，今天中部、雲嘉南空品都達到橘色警戒等級，明天空品更差，整個西半部除了北北基桃以外，新竹以南地區空品都「亮橘燈」，後天空品才會逐漸緩和，但雲林以南仍位於下風處，汙染物容易累積，民眾外出要多加留意。

空品監測網表示，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，且清晨及夜間受輻射冷卻影響，水平及垂直擴散條件不佳，汙染物易累積於近地面。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、澎湖地區為「普通」等級，高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區及金門地區為「橘色提醒」等級。

15日環境風場仍偏東風，西半部地區水平擴散條件較差，且清晨及夜間仍受輻射冷卻影響致垂直擴散條件不佳，汙染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

16日強烈大陸冷氣團南下，環境風場轉為偏東北風，中部以北地區為迎風面，擴散條件轉佳；南部地區位在下風處，仍須留意汙染物累積情形。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。