台灣青少年上網時間是運動的4倍 逾1成交網友

白絲帶關懷協會今天發表「2021台灣青少兒價值觀與上網趨勢報告」，報告指出，台灣青少年一周使用手機、上網時間近40小時，幾乎是運動(11.64小時)的4倍。63%青少年會上社群網站，其中會上交友網站的占20.7%，推估全台有12.6%的青少兒上交友網站認識陌生網友，且有近5成青少年是獨自上網。寒假將至，協會呼籲家長留心孩子的交友狀況。

「2021年台灣青少年價值觀與上網趨勢調查報告」由白絲帶關懷協會執行長、政大傳播學院教授黃葳威執行研究。研究針對58所國小、43所國中、37所高中、14所大學，共計152所大學、高中、國中小學在學學生，發出份1萬5000問卷，回收1萬4146份有效問卷，回收率為94%。

報告指出，國小三年級到大學四年級的學生，每周使用手機時間長達25.91小時、上網13.72小時、看電視13.03小時、運動卻僅有11.64小時。

研究發現，上網時間越長，人際關係越疏離。調查發現超過五成的兒少是獨自上網，隨著科技用品的使用時間增加，孩子遇到困難就越不想找師長或同學幫忙、也不想去關懷別人、更不想參加社團活動。

黃葳威表示，網路或許可以讓兒少暫時逃避現實遇到的問題，但卻造成更多人群疏離等問題。建議家長寒假期間要留意，別讓孩子變成網路宅童，安排孩子的社交圈，也適時幫助孩子面對人際關係的問題。

再比較周間(周一到週五)與週末上網趨勢，發現週末上網越久者，越覺得自己做事粗心大意，擔心自己出錯。黃葳威表示，調查發現兒少上網近八成都是為了娛樂休閒(看影片78.7%、聽音樂71.5%、玩遊戲69.3%)，長期在這些聲光效果中，也會造成兒少的注意力不足，提醒家長假期間，要與孩子約定使用3C的時間，避免過度使用。也要多安排戶外活動，避免孩子沉溺在3C娛樂之中。

調查也發現，全台有63%會上社群網站的兒少，其中會上交友網站的占20.7%，推估全台有12.6%的青少兒會上交友網站認識陌生網友。黃葳威呼籲家長要留心孩子的交友狀況，千萬不可單獨跟陌生網友見面，也要叮嚀千萬不可傳私密照，避免發生憾事。