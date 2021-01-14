「海洋泡沫」引疑慮 北部天然氣接受站環差要補考

因應天然氣需求增長，中油擬擴建北部液化天然氣接收站，今天進入環境影響差異分析報告初審，但過去廠區冷排水進入海洋有時會產生大量泡沫引發地方疑慮，加上VOCs（揮發性有機物）減量方法不夠具體，環評委員結論指出應該釐清冷排水產生泡沫原因，並說明VOCs減量方法，要求補正再審。

為滿足大潭電廠燃氣機組、工業及民生對於天然氣需求，中油在台中港興建北部液化天然氣接收站，因應天然氣需求逐年增長，中油提出第三期計畫增設相關設施，包括三座16萬公秉LNG（液化天然氣）儲槽及輸出泵、卸料碼頭、海水渠道等，再加上第二期原址擴建部分，將增建三座16萬公秉地上槽、路上輸氣管線，總開發面積約54.3公頃。

中油表示，為了表達控管排放量決心，將自主調降該計畫設備元件的VOCs逸散量，新建計畫及第二期擴建設備元件合計逸散量原為每年332.5公噸，將降低為46.771公噸。

環評委員朱信質疑，雖然中油承諾VOCs大降，但看起來只是透過改變排放係數來降低，應該要提出實際下降的措施。環評委員江鴻龍也說，VOCs每年自主減量高達280萬公噸，實際上是改變相關係數而已，應該承諾透過更換或改善元件來降低具體的洩漏量。

台中港務分公司說，廠區先前幾次冷排水造成海洋上有大量泡沫，讓外界有些疑慮跟擔憂，要求加強改善。台中市府環保局也表示，稽查大隊也對此反應多次，中油應提出具體的因應或防制對策，解決冷排水泡沫問題。

中油表示，液化天然氣接收站的製程很單純，由於向國外買進的液化天然氣溫度很低，只有負一百多度，必須氣化加熱到常溫才可提供使用，而加熱熱源是海水熱交換，讓天然氣在管子當中流動，外面則抽取海水淋灑管子，在這過程中海水會降溫、天然氣則升溫，等於是「非接觸」的冷卻水，只是管子上可能會有些海生物附著因此需要加氯殺菌，但海水排放過程是開放空間，檢測後餘氯已經非常低。

至於冷排水排入海水會出現泡沫問題，中油說，泡沫其實時有時無，去年曾找學者專家討論泡沫生成原因，認為可能是因為季節性藻類滋生，或隨著水中生物被抽取、又在熱交換過程中被排掉，在此過程中有些水的擾動才產生泡沫，先前做過水質檢測，基本上符合排放水標準，且先前將海水泡沫圍繞起來、避免擴散到其他地方，不用做任何特別措施，泡沫就會隨著時間自己消失，但確實造成港公司困擾，將透過改善排水來改善狀況。