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導航定位內視鏡助減壓 貨運老闆擺脫失明危機

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
貨運行吳老闆（右）因甲狀腺亢進造成視神經受影響，經張丞賢（左）醫師使用導航系統內視鏡進行眼窩減壓手術後，解除失明危機。圖／高醫提供
貨運行吳老闆（右）因甲狀腺亢進造成視神經受影響，經張丞賢（左）醫師使用導航系統內視鏡進行眼窩減壓手術後，解除失明危機。圖／高醫提供

高雄一名60歲吳姓貨運老闆近半年來視力驟減，為生計常冒險開車上路，他為解除眼疾困擾，跑了至少8家眼科診所但查不出原因，後來在高醫檢查出甲狀腺亢進造成，經使用先進的導航定位內視鏡進行眼窩減壓手術，當晚就能從醫院20樓看到窗外遠處的景色，擺脫失明的危機。

「我不要青瞑（失明），我相信醫師的醫術，手術前有請示神明還連續擲出三聖筊」，術後大放光明的吳老闆，到高醫求診時視力糢糊，兩眼凸出，經眼科部醫師張丞賢檢查，他不只視力降低，色覺及視野也都受損，起初以類固醇消炎消腫，仍無法回復視力，最後以導航定位內視鏡替他進行眼窩減壓手術，防止視力永久喪失，術後當天視力恢復泰半。

主治醫師張丞賢表示，病患是因甲狀腺疾病導致眼窩內脂肪增加、眼外肌肥大，造成眼眶深處的視神經壓迫。積極的治療是擴大眼窩空間，減除眼窩內的壓力。

高醫院長鍾飲文指甲狀腺亢進或甲狀腺抗體引發的眼窩疾病，嚴重的會導致失明，例如眼窩深處長了腫瘤壓迫到視神經，就可能導致不可逆的視神經傷害。病人視力若持續下降，便須進行眼窩手術，不過傳統術式從眼表切入，不容易清楚見到深處病灶，高醫為此引入導航系統技術，可讓醫師在動手術時更精確掌握器械位置，避開傷害，不但縮短手術時間亦增加安全，病人術後眼表亦不留疤，且隔天就出院。

張丞賢利用導航系統進行眼窩手術，至今成功完成50例，他表示，眼窩深處距眼表僅4、5公分，傳統手術不容易清楚看到病灶；但有導航設備的內視鏡，就如同汽車有導航一般，經由鼻腔直達眼窩深處附近精準下刀，避免手術失誤，傷及眼球及視神經等組織，開刀時間可以縮短到半小時。

他並表示，過去許多眼窩疾病患者，多需舟車勞頓北上求醫，日後中南部病患，已可就近接受診治。眼窩減壓手術健保有給付，加導航約需自費1萬到3萬元不等。

高醫眼科部醫師張丞賢指吳老闆因甲狀腺疾病導致眼窩內脂肪增加、眼外肌肥大，造成眼眶深處的視神經壓迫。積極的治療是擴大眼窩空間，減除眼窩內的壓力。記者王昭月／攝影
高醫眼科部醫師張丞賢指吳老闆因甲狀腺疾病導致眼窩內脂肪增加、眼外肌肥大，造成眼眶深處的視神經壓迫。積極的治療是擴大眼窩空間，減除眼窩內的壓力。記者王昭月／攝影

手術 視力 高醫

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