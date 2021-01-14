民眾搭客運最常掉手機 國光客運去年撿獲近600支

不少民眾搭乘大眾運輸工具，常不小心遺失物品。根據國光客運統計，去年一整年就有687件拾物不昧嘉獎表揚，乘客遺失最多的就是「手機」，一整年總計撿獲587支手機，另外像是現金、錢包、筆電、手錶、助聽器等也是常見遺失物。換算下來，去年平均每天至少會有兩起遺失物的案例，國光客運也提醒乘客，下車前千萬要記得個人隨身物品。

根據國光客運統計，去年總共有687件拾物不昧嘉獎表揚，乘客失物以手機為最大宗，占全部拾獲物85％，筆電與錢包各約有近50件。

國光客運表示，去年1月8日搭乘1838路線高雄往台北班車上，拾獲整套相機攝影器材，市價高達四十餘萬元，堪稱是去年「最昂貴」的一件失物；另也有乘客於7月25日搭乘1863路線中壢往台中班車，卻在車上遺忘一把小提琴，算是罕見的特殊案例。

國光客運每件嘉獎都會發出200元獎勵金，去年光是針對拾物不昧駕駛與站務同仁，總計發出13萬7000元的獎勵金，實質鼓勵第一線員工；另也會盡可能配合失主，將物品送返方便取件車站。

國光客運表示，像是雨傘、衣服、帽子、外套、食物以及眼鏡等不在敘獎統計範圍，否則拾獲物品數量會加倍放大。

國光客運表示，為落實無障礙公共運輸，針對駕駛同仁服務輪椅乘客同樣訂有獎勵措施，去年一整年表揚168人次，發出超過3萬元獎勵金，由於高齡化已是趨勢，身障人士與銀髮族等輪椅族乘客只會愈來愈多，將繼續加強駕駛同仁服務身障乘客上下車SOP，營造友善乘客環境。