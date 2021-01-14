睽違20年！ 2022、2023台灣燈會重返高雄、台北

第32屆台灣燈會將於2月26日在新竹市登場，交通部觀光局今也同步宣布下兩屆台灣燈會的主辦城市，確定將由高雄市舉辦2022年台灣燈會，台北市舉辦2023年台灣燈會，這也是台灣燈會睽違20年餘後，再度重返北高兩市。

交通部觀光局長張錫聰表示，燈會舉辦縣市評選是由觀光局籌組「台灣燈會評選審查委員會」，依據區域平衡及地方產業發展原則，先遴選區域、再確認縣市，就舉辦場地、交通環境、接待能量、安全管理、觀光推廣計畫及經費籌措能力等六大指標來評分，並一次公布兩年主辦縣市，以利國際宣傳行銷及地方政府籌辦之需。

其中2022年的台灣燈會，是高雄市繼2002年後再度舉辦，根據高雄市政府規畫，主展場燈區暫訂於亞洲新灣區，以高雄最夯新地標「高雄流行音樂中心」串聯駁二藝術特區、大港橋、棧貳庫等港區新興景點，加上高雄特有的海港城市風貌，另於衛武營都會公園規畫大型燈區，配合周邊便捷的交通網絡，將呈現有別以往的水陸聲光雙重饗宴。

至於2023年台灣燈會，則是睽違23年後再度重返台北市。根據北市府規畫，主展場燈區於市政府周邊，從台北燈節最初起點仁愛圓環開始，一路從仁愛路、國父紀念館，延伸到信義計畫區，包括松山文創園區及四四南村等區域，燈藝佈置將融入周邊店家、巷弄街景及建築地貌，預計將打造一場充滿時尚與潮流，最具現代都會感的台灣燈會。

觀光局表示，下兩屆台灣燈會主燈區分別在高雄市鹽埕區及北市信義區，這兩區同樣獲選為2021台灣經典小鎮，透過辦理台灣燈會，也同時推動特色小鎮觀光。