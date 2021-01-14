一翻就懂！國內首本草莓病蟲害辨識指南問世

農委會苗栗農改場為協助農民正確診斷草莓病蟲害，發行國內第一本「草莓重要病蟲害辨識指南」圖鑑書，詳列草莓栽培期間可能遭遇的病蟲害種類，並提供土壤肥培管理及新品種特性等重要資訊，可望成為莓農的實用工具書。

苗栗場長呂秀英表示，「草莓重要病蟲害辨識指南」一書的誕生，是研究同仁多年努力催生而成的。苗栗場自民國104年成立草莓技術服務團隊，將每年4月至9月育苗期間實施監測，以及專家群駐站巡迴診斷服務等，由農民反應病蟲害栽培管理問題，經研究人員帶回實驗室解析、分離、鏡檢等步驟，並將歷年資料整理彙整成冊。

苗栗場說，「草莓重要病蟲害辨識指南」集結田間常見病蟲害問題，包括炭疽病、萎凋病、近兩年新興病害「葉枯病」、「角斑病」，以及造成果實畸形硬化的花薊馬、二點葉蟎等，都在書內詳細介紹病徵、病程、危害狀；透過大幅清晰的田間病徵照片，農民只要察覺田間有異狀，就可以拿著書「按圖索驥」找到危害草莓的元凶，早期診斷並配合輔導團隊正確精準防治。

研究人員表示，像是炭疽病、葉枯病兩者在發病初期有部分病徵相似，但仔細觀察仍有差異，一般農民如未接受訓練，初期恐會因誤判而錯失防治時機。這本書以肉眼即可辨識的病徵照片為主軸，展示遭病原菌危害的葉部、冠部、根系及果實等發病的特徵，希望做到讓農民「一翻就懂」，不僅可以更精確地描述發病的病程及型態，更可讓輔導團隊儘速診斷並提供防治策略，達到早期發現、早期治療的效果。