暖兩天「周六起床秒變冷」 強冷氣團襲最冷時間看這

把握兩天好天氣。中央氣象局說，明天深夜強烈大陸冷氣團報到，「周六起床馬上會感受到變冷」，最冷時間點落在周六晚間到下周日清晨，以及周日晚間到下周一清晨，中部以北低溫下探8度。

氣象預報員林定宜說，今天受到輻射冷卻影響，台東清晨10.9度，創今年入冬以來最低。另根據氣象局最新低溫特報，今晚到明天上午受到輻射冷卻影響，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣仍有10度以下氣溫發生的機率。

林定宜，今明兩天各地多雲到晴，早晚氣溫偏低，日夜溫差大，西半部差到15度以上，接下來周六強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，尤其北部、東北部高溫下降明顯，低溫因為這幾天輻射冷卻，改變不多。

林定宜說，目前該波冷空氣是強烈大陸冷氣團等級，是否變為寒流還要觀察。周六起床後感覺到變冷，氣溫一路下降，預計影響到下周一，其中以周六晚間到周日清晨，以及周日晚間到下周一清晨最冷，中部以北、東北部低溫下探8-10度。

林定宜說，這波冷空氣周六周日水氣多，北部、東半部有局部短暫雨，其中東北部有局部較大雨勢，其他地區則多雲到晴。到下周一北台灣水氣減少，剩宜花東有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。下周二冷空氣減弱各地氣溫回升，變回好天氣。降雨機率則很少。