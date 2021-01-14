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從生態到轉作各式補貼錢從哪來？農委會基金預算曝光

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會公布特種基金預算報告。本報資料照片
農委會公布特種基金預算報告。本報資料照片

農委會推行各項補貼政策，經費很大一部分來自於農業特種收入基金，被視為農委會小金庫。今年農業特別收入基金預算編列縮水，根據農委會資料110年基金編列377.34億元，比上年度634.57億元，減少了257.23億元，減少約40.54%；農委會表示，基金大減四成主要是因為政院已經把差額金額直接撥補，因此表列扣除，兩相加減，預算編列與去年差不多。

但農委會規畫，今年基金用得更多了。根據農委會的資料顯示，110年農業特別收入基金用途434.57億元，比上年度426.37億元增加8.20億元，增加幅度約1.92%，農委會說，主要是因為糧政業務經費計畫所致。

農委會主委陳吉仲表示，農業特別收入基金預算多增預算8億元，主要是糧政業務，行政院主計總處要求在糧政業務多加處理，包括公糧收購，國內外行銷要再增加。

農委會的農業特別收入基金包括六大基金，農業發展基金181.58億元、林務發展及造林基金16.79億元、農業天然災害救助基金18.04億元、漁業發展基金0.24億元、農產品受進口損害救助基金104.55億元，以及農村再生基金113.37億元，一共編列434.57億元。

農發基金編181.58億元，大多用於各式農民福利以及補貼。包括公糧收購(糧政業務)127.06億元、農業貸款利息補貼差額24.48億元、肥料及相關資材供需11.04億元、家畜保險業務3.49億元、產銷調節1.91億元、禽流感防治1.37億元、離農獎勵計畫0.82億元、農漁會信用部計畫1.17億元，還有幾乎人人有獎的農漁民獎助學金10.24億元。

農產品受進口損害救助基金104.55億元，其中超過八成(86.26億元)用在對地綠色環境給付，陳吉仲說，這是堆疊式的給付，農民從事農業生產就給一筆每公頃1萬的給付，若轉作雜糧特做也有每公頃不等的給付，今年取消基期年規定，農民都可參加；今年公糧收購邊127.06億元，但因為缺水天災，今年一期稻作停灌7萬公頃，經費執行上會有調整。

今年開放萊克多巴胺豬肉進口，除了養豬130億基金外，農委會也另外在農產品受進口損害基金裡，編列了「調整產業或防範措施計畫」17.75億元，農委會的報告書中說明，這筆預算要進行養豬產業躍升加值發展計畫，精進養豬產業、推動出口等。

今年農委會也新設兩項基金，一是去年水利會改為官派，農田水利署成立，因此有農田水利事業作業基金；另一項則是委託勞動部代管的農民退休基金。

農委會公布特種基金預算報告，其中，農業特別收入基金運用廣泛，今年編列434.57億元。記者彭宣雅／攝影
農委會公布特種基金預算報告，其中，農業特別收入基金運用廣泛，今年編列434.57億元。記者彭宣雅／攝影

農委會 農民 陳吉仲

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