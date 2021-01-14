國軍台中總醫院具醫學中心健檢實力 越南台商隔海簽約

國軍台中總醫院近年加大力度投資，引進高階電腦斷層掃描系統、高壓氧等多種高階診斷儀器，不僅直接讓醫院實力升級，也可承做和醫學中心同等級的健檢，因此也吸引越南胡志明市台灣商會隔海簽訂健檢服務契約，未來方便讓台商們返台時健檢，也開創國軍醫院服務台商之路。

簽約儀式昨在醫院以視訊方式進行，台商會副會長陳明政親自到院協助院長洪恭誠以視訊方式與人在越南的台商會長袁濟凡完成簽署，全程並由世界台灣商會聯合總會總會長梁輝騰參與見證。

簽約儀式後，洪恭誠帶領與會來賓參觀體檢中心、放射治療中心及醫療大樓，進一步認識國軍台中總醫院近年來大幅擴展下各項業務的進步現況。

洪恭誠上午說，國軍台中總醫院近年投資引進高壓氧、放射治療中心及高階電腦斷層掃描系統置，提供民眾更多元化的就醫選擇，而客製化健檢及後續診療一條龍的服務模式，亦可有效節約健檢流程。

他說，本次與胡志明市台灣商會簽約是國軍醫院首例，醫院非常珍惜，也會為台商們做最佳的服務。同時，這也代表醫院的健診實力是受到台商們認可的，未來與醫院鄰近的太平、大里、北屯一帶的民眾和企業界人士有健檢需求，也可以就近檢查，不必再遠赴他地。