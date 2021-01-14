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明晚降溫周六變天 彭啟明：低溫將可能下探到10度

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣溫變化。圖／取自臉書粉專「氣象達人彭啟明」
氣溫變化。圖／取自臉書粉專「氣象達人彭啟明」

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今天白天各地都可以回升到24-26度，但早晚清晨仍會略低，可能仍到11-15度，空曠地區低溫約在10度上下，比這兩天清晨好很多，但日夜溫差大，顯著偏乾冷，要留意這變化。

明天持續溫暖，高溫仍可以到25度，不過周五晚到周六上半天，會由目前偏東風轉為偏東北風，溫度會逐步下滑。

下一波冷空氣影響會從周六上半天逐步開始，持續到下周一，這波的水氣目前預測上已經偏少許多，迎風面的北部東北部在周六下半天會有些局部或短暫雨勢，中南部雲量略多。

彭啟明說，溫度也會逐步下滑，周六晚上到周日、下周一清晨的低溫，可能下探到接近10-11度，空曠地區有低於10度以下機會，周日一整天，會覺得有點冷的感受，但比起過去這幾波，沒有那麼寒冷。

他說，這波北部變化較明顯，略轉濕冷，但中南部感受溫度略降2-5度以上，雲量略多，沒像周五那麼晴朗，但沒有像北部落差那麼大。

而下周一二開始，冷空氣很快減弱，會再度回溫，一天比一天溫度緩升，天氣也很晴朗，將持續到下周五。

彭啟明說，下一波的變化時間點會在下周末，但仍有變動，雖然幾天好天氣後，會有幾天溫度下滑，但短時間一兩周內，看不到比這幾波寒流更強的預測訊號出現。

他表示，過去兩天有些境外空氣汙染物移入，但很快到南部，加上改吹東風，西半部擴散條件轉差，加上本地汙染，中南部空氣品質越往南略差，敏感族群要先留意。

跨年元旦以及這幾天將近一周的兩波寒流，這兩波的冷，讓很多人都很有感覺。但他說，過去的紀錄上，的確有更冷過，也有更長時期過，但我們習慣了這二三十年偏暖的冬天，會較不適應較長的冷。建議平常就需要有些準備，這就是天氣預測的重要性，有預測才可以超前部署，如果等到覺得冷才準備，通常是來不及的。

彭啟明 低溫

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