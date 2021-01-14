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台北六道菜素便當僅賣50元！店家阿姨嘆：賣一個賠一個

聯合新聞網 / 綜合報導
台北素便當一個才賣50元，店家大呼賣一個賠一個。圖取自PTT
台北素便當一個才賣50元，店家大呼賣一個賠一個。圖取自PTT

近日氣溫低蔬菜受損及影響生長，加上國內需求量增加，冬季蔬菜價格攀升，高麗菜每顆破百元。有人去吃飯，一個裝得滿滿的素便當賣50元，店家抱怨賠錢，物超所值的佛心價引起網友關注。

一名網友在PTT發文表示中午怕胖怕油所以吃素，賣素便當的阿姨跟他抱怨菜價翻漲，便當是賣一個賠一個。他指出這在台北的蛋黃區，並PO出多張便當照，裡面少說有五六種蔬菜，裝得滿出盒子，加上五穀飯和湯才50元。

台北素便當一個才賣50元，店家大呼賣一個賠一個。圖取自PTT
台北素便當一個才賣50元，店家大呼賣一個賠一個。圖取自PTT
台北素便當一個才賣50元，店家大呼賣一個賠一個。圖取自PTT
台北素便當一個才賣50元，店家大呼賣一個賠一個。圖取自PTT

網友表示：「這根本賠錢賣吧，傳統市場買菜都不只這個價」、「這便當太佛了，素食不都很貴」、「北部行情應該80～100元」、「在南部也不可能賣50」、「是不是做慈善事業」、「加個雞胸肉當水煮餐賣可以貴三倍」；也有人說：「店面應該是自己的」、「不至於賠啦，可能就成本價」。

天氣冷，蔬菜生長速度慢，供給少需求量大，菜價將維持上揚，花椰菜在一周內漲價四成，彰化縣高麗菜產地批發價來到每公斤40元，每顆破百。氣象預報寒流將接力到來，菜價短期內都看好，菜價上漲讓家庭主婦嘆「要買3、4把100元的青菜很難」。

便當 高麗菜

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