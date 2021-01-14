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長輩誤食暖暖包 失智協會籲經濟部禁白包裝加大字警語

聯合報 / 記者陳碧珠／台北即時報導
避免失智長者直接接觸暖暖包，台灣失智症協會建議最好放在布包裡再給長輩使用，另以粗筆在暖暖包外層加上大字警示語或警示圖，以降低失智者誤食機會。本報資料照片
避免失智長者直接接觸暖暖包，台灣失智症協會建議最好放在布包裡再給長輩使用，另以粗筆在暖暖包外層加上大字警示語或警示圖，以降低失智者誤食機會。本報資料照片

近期天冷，南投一名80歲老翁竟誤將暖暖包當成「食物調理包」，拌麵一起吃下肚，台灣失智症協會秘書長湯麗玉提醒照顧失智家屬或照服員，避免失智長者直接接觸暖暖包，最好放在布包裡再給長輩使用，另以粗筆在暖暖包外層加上大字警示語或警示圖，以降低失智者誤食機會。

湯麗玉呼籲，許多暖暖包純白色包裝酷似中藥包，失智者及視覺障礙者都容易誤食，經濟部標準檢驗局應規定暖暖包避免使用純白色包裝，且在包裝上應加上大字警示語及大的警示圖，以降低民眾誤食的機會。

我國失智人口快速增加，台灣已有超過29萬名失智人口，民國130年前平均一年增加1萬7名，根據世界衛生組織推估，全球平均每三秒新增一名失智症患者

失智者由於認知功能障礙，導致無法正確判斷物品是否可食用，過去誤食暖暖包案例已有多起，如把暖暖包當芝麻粉，拿來泡芝麻糊，導致灼傷腸胃，還曾有失智長者誤食了餅乾包裝裡的乾燥劑，反過來控訴子女謀財害命。

湯麗玉說，為了避免類似誤食意外事件將愈來愈多，生活中許多陷阱需要家屬細心照顧及廠商用心設計，以共同守護失智者的安全。

失智症 患者 老翁

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