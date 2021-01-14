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和煦冬陽還有兩天 吳德榮：周末變天再轉冷

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
今、明兩天氣溫回升，白天高溫可達25度，夜間有超強輻射冷卻，低溫仍在10以下；日夜溫差近20度。 聯合報資料照片 記者杜建重／攝影
今、明兩天氣溫回升，白天高溫可達25度，夜間有超強輻射冷卻，低溫仍在10以下；日夜溫差近20度。 聯合報資料照片 記者杜建重／攝影

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地晴朗、靜風，有超強輻射冷卻，雖因大氣回暖，北部清晨氣溫比昨晨回升2、3度，其他各地則仍與昨晨類似，各地區平地最低氣溫皆在4、5度左右，全台都非常寒冷。

今、明兩天大陸高壓東移，氣溫逐日回升，各地晴朗無雲，白天有和煦冬陽，各地高溫多可達25度，夜間有超強輻射冷卻，低溫仍在10以下；日夜溫差近20度，年長者及有心血管疾病者，要特別注意衣著的調整。今天北部8至24度，中部8至25度，南部8至26度，東部8至24度。

他說，周六下午東北風挾冷空氣南下，氣溫遽降，迎風面轉有局部雨，乍暖還寒要注意。周日北台天氣濕冷，迎風面有局部雨，各地氣溫續降；周日晚、下周一晨北台灣平地約可降至9、10度，氣象局(公園路)的最低氣溫則可降至11度左右，符合強烈大陸冷氣團定義的機率較高，但由於模式模擬的不確定性，其未來的調整，仍應持續觀察。

下周一白天起轉乾冷，冷空氣逐漸減弱；下周二、周三氣溫持續回升，天氣漸回暖；皆為西半部穩定，東半部偶有局部短暫雨的天氣。

輻射 冷氣團

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