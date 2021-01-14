兩廳院發表易讀手冊 「人人都可以親近藝術」

文化平權除了打造無障礙空間，也包括資訊取得的平權。兩廳院昨發表四本易讀手冊，讓心智障礙、文字閱讀困難、高齡長者、母語非華語的使用者都能透過易讀手冊獲得資訊，擁有自我決定及選擇的能力。

這四本易讀手冊包括兩廳院簡介「一起去國家戲劇院」、「一起去國家音樂廳」，以及台灣國際藝術易讀版節目手冊、無障礙服務手冊。「一起去國家戲劇院」、「一起去國家音樂廳」主要介紹場館建築特色，帶領大家認識屋頂上的神獸、三樓高的管風琴、牆上的大書法、如何買票、如何搭捷運到兩廳院，以及欣賞表演要注意的事情等。

「易讀服務」是指將複雜的資訊、艱澀難懂的文字，轉換為容易閱讀、易於理解的內容，使用者包括心智障礙者、文字閱讀困難者，在英國智能障礙倡權組織—CHANGE的倡議下，因為心智障礙員工的溝通需求而開始發展。

負責執行兩廳院易讀手冊的三明治工共同創辦人謝若琳表示，台灣從2014年簽訂人權公約起，公部門開始重視易讀手冊的製作。她曾參與中選會、衛福部、故宮博物院易讀手冊的企劃執行。她指出，無障礙資訊是指針對不同對象的需求發展出不同的溝通形式，提供讓對方可以理解的訊息，例如手語、點字、放大字體文件、易讀文件，不同語言的翻譯等。各式各樣的易讀服務讓障礙者有行使參與文化、娛樂、休閒、運動，以及政治的權利，獲得應有的生活資訊。

易讀的編製方式主要以心智障礙者的需求為優先考量，轉譯的內容需要重新編輯，連結使用者的日常經驗，而非直接把所有的內容轉譯成易讀資訊。同為圖文搭配，易讀經常被誤認為等同兒童繪本，但其實易讀的插圖重視圖示的說明性，這和繪本裝飾的插圖是不一樣的生產方式。編製「易讀」最重要的原則在於符合使用者的需求，例如編排方式一致、段落偏短、一段一重點、字體偏大、避免字體特效等。

謝若琳指出，易讀手冊在台灣的製作，最常遇到的問題是許多單位對專業用語有所堅持。如「臺」與「台」字的使用，對易讀本來說，「台」更方便閱讀，但許多單位堅持要用「臺」。但經過溝通後，多半願意接受。藝文場館內部有沒有共融意識，會在易讀製作中清楚地體現。

「社會如果沒有共融，就沒有彼此的包容；沒有彼此的包容，我們不會共好，社會不會進步。」兩廳院藝術總監劉怡汝指出，兩廳院在兩年前開始推動共融劇場，其實想法很簡單——每個人都應該有參與表演藝術的機會，文化是人民的基本公民權。

她表示，易讀手冊雖是資訊的「無障礙服務」，卻深受國高中老師歡迎，因為易讀版讓一般人都能理解過去被視為菁英文化的表演藝術資訊，「易讀看似是我們提供了一個新的服務，實際上是開啟了我們的視野，開啟了我們對於一個共融共好的社會應該有的面貌及樣態。」

劉怡汝表示，易讀版節目手冊、國家兩廳院簡介藝術手冊，未來會是兩廳院的標配，「歡迎所有人進到兩廳院。」