客家小炒全國爭霸賽周末對決 裁判將出「黑盒子」考題
客家小炒全國冠軍即將出爐！客委會主辦第一屆客家小炒全國爭霸賽，北中南東初賽四場初賽8組優勝隊伍，本周六將於台北花博公園花海廣場大會師，預估觀賽人次破萬人。
客委會表示，現場也會邀請500位民眾擔任「在地風味人氣獎」素人評審，民眾參與投票佔50%+專業評審評分50%，兩項分數加總，即為總決賽「在地風味人氣獎」得主。
客委會表示，客家小炒全國爭霸賽總決賽將有「黑盒子」考題，考驗參賽者臨陣磨槍的硬實力及團隊默契，競賽過程為來自全國分區優勝隊伍大展看家本領的「強強對決」，並請到國際名廚江振誠出席賽事，邀來名廚司宛春參與國際名廚示範秀。
當天花博公園花海廣場將脫胎換骨成浪漫客庄，現場還有人力車、麻袋、牛車、扁擔、古早廚具、古早麵攤等展示區，幫大家回到客家先民克勤克儉的懷舊年代。
●為配合防疫，請前來遊逛的民眾務必自備口罩且全程配戴，並至服務台量體溫及接受實名登記，如額溫超過37.5℃或不配合防疫規定者，將不得參與活動。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言