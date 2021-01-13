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染疫醫護現況曝！指揮中心：狀況穩定 全力照料作戰的同袍

客家小炒全國爭霸賽周末對決 裁判將出「黑盒子」考題

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
2020客家小炒全國爭霸賽周末進入總決賽。圖／客委會提供
2020客家小炒全國爭霸賽周末進入總決賽。圖／客委會提供

客家小炒全國冠軍即將出爐！客委會主辦第一屆客家小炒全國爭霸賽，北中南東初賽四場初賽8組優勝隊伍，本周六將於台北花博公園花海廣場大會師，預估觀賽人次破萬人。

客委會表示，現場也會邀請500位民眾擔任「在地風味人氣獎」素人評審，民眾參與投票佔50%+專業評審評分50%，兩項分數加總，即為總決賽「在地風味人氣獎」得主。

客委會表示，客家小炒全國爭霸賽總決賽將有「黑盒子」考題，考驗參賽者臨陣磨槍的硬實力及團隊默契，競賽過程為來自全國分區優勝隊伍大展看家本領的「強強對決」，並請到國際名廚江振誠出席賽事，邀來名廚司宛春參與國際名廚示範秀。

當天花博公園花海廣場將脫胎換骨成浪漫客庄，現場還有人力車、麻袋、牛車、扁擔、古早廚具、古早麵攤等展示區，幫大家回到客家先民克勤克儉的懷舊年代。

●為配合防疫，請前來遊逛的民眾務必自備口罩且全程配戴，並至服務台量體溫及接受實名登記，如額溫超過37.5℃或不配合防疫規定者，將不得參與活動。

客委會 花博 口罩

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