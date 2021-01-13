台灣豬標章失公信！肉多多沒貼卻在豬標章APP地圖上

農委會推出台灣豬標章再惹議，農委會要求業者百分之百使用國產豬肉，方可以取得台灣豬標章；立委高嘉瑜今在立法院再提出質疑，透過農委會的台灣豬標章APP地圖，按圖索驥實際到店裡發現，連鎖火鍋店肉多多的豬肉來源多達六國，卻仍在台灣豬標章APP地圖上，認為農委會的台灣豬標章，讓國人沒信心，更陷業者於不義。

遭到立委踢爆以後，台灣豬標章APP地圖上，已經沒有火鍋名店肉多多了，究竟還有多少店家也有同樣沒用標章，卻被列在地圖上，農委會說還在清查中。

立法院經濟委員會今審查農委會作業基金預算，包括立委高嘉瑜、楊瓊瓔、邱臣遠等藍綠立委都質疑台灣豬標章失公信，早在切結書上，就讓業者難分辨；中央畜產會在官方切結書範本中的「為國內飼養豬隻」，加了一個「多」字，變成「多為國內飼養豬隻」，同時「約定進口豬肉使用期限」，究竟是要百分之百國產豬，還是「多」為國內飼養豬隻，讓業者弄不清。

立委高嘉瑜痛批，台灣豬標章讓很多的業者備受質疑，農委會自己說要百分之百台灣豬，可是卻一再產生例外，而且沒有落實也會讓這些原本他們是商譽好，信譽好的商家也因為台灣豬標章而被陷於不義，就是讓他們覺得好像也受到民眾的質疑或是批評，她覺得這樣子兩面不討好的一個做法，追根究柢就在於說，農委會到底對於台灣豬標章，是不是應該百分之百使用台灣豬。

之前連鎖餐飲「鬍鬚張」某款便當使用西班牙豬，卻擁有台灣豬標章，最後只好將這款便當下架，中央畜產會清查7000多家領標章業者，下架超過60家豬標章，也包括有主動告知販賣其他進口肉製品的家樂福，引發業者不滿，認為「莫名其妙」，明明是主動不採用，為何變成好像被畜產會檢舉。

肉多多集團公關經理徐家瑜出示巡檢單自清，去年12月一開始試辦的時候有參加，也有主動告知店裡有採用進口豬肉，但全都依照衛福部的規定，清楚載明豬肉來源；1月2日農委會委託的單位到門店巡查台灣豬標章，陪檢的肉多多品保部員工告知對方，將全數退回，對方也當場在巡檢報表上面註記簽名，1月4日肉多多集團，已經標章全數繳回，不知為何還出現在台灣豬標章地圖上，集團所有店門都沒有貼台灣豬標章。

農委會畜牧處副處長江文全表示，可能業者繳回標章時有時間差，各地店家繳回總公司，再把標章繳回畜產會中間會有個過程，也因此台灣豬網路地圖下架的時間有差距，因此，已經請中央畜產會再查清楚，不要造成外界誤會。

農委會主委陳吉仲說，台灣豬標章拿來推行大方向正確的，業者貼了台灣豬標章可以取得台灣豬標章，可以獲得消費者信任；要貼台灣豬標章，生鮮豬肉就要百分百國產豬，可食用部位，豬腳、內臟，豬肝豬心豬肺，也要百分之百國產豬，至於豬肉會做很多加工製品，得主原料來自國產，就可以貼台灣豬標章。