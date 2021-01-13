集中檢疫所訂房近9成 僅剩180間可訂

集中檢疫所開放民眾訂房，疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，訂房已近9成滿，僅剩180間，民眾欲訂從速。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，從1月15日起，入境台灣民眾除須依原規定檢附登機前3日內新冠肺炎檢驗報告外，還須提供檢疫居所證明，以集中檢疫或防疫旅宿為原則，若選擇居家檢疫者，則須1人1戶且經切結。

考量農曆年節將至，海外國人返台居家檢疫需求增加，指揮中心日前也開放1500間中央集中檢疫場所供海外國人使用。

莊人祥晚間受訪時表示，目前集中檢疫所已有88%被訂走，剩180間，有需要的民眾可儘速預訂。

民眾可至「入境檢疫系統」網頁預約，預約者須於航班預計抵台48小時前至入境檢疫系統預約、繳費，以取得預約訂房識別碼。每房每日新台幣2000元整，12歲以下幼童與父或母同住一室者，不另外收費。