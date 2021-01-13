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影／冷到壞掉？ 北捷一天3度停駛 捷運大安站塞爆

聯合報 / 記者胡瑞玲邱瓊玉／台北即時報導
台北捷運紅線晚間6時許發生異常，列車停駛10多分鐘。記者邱瓊玉／攝影
台北捷運紅線晚間6時許發生異常，列車停駛10多分鐘。記者邱瓊玉／攝影

台北捷運狂出問題，繼下午中和新蘆線列車2度暫時停車後，晚間下班尖峰時段又發生同樣情況，許多下班通勤族搭乘捷運淡水信義線就遇到列車停止不動的情況。台北捷運公司回應，異常狀況還在查證中。

民眾抱怨，剛從文湖線轉乘紅線大安站，發現列車遲遲不啟動，等了10幾分鐘仍不見情況改善，眼看下班時間湧進捷運站的人潮越來越多，「真的很煩！北捷加油好麻！」

另外，中和新蘆線1部往南勢角方向列車，今下午1時許也發生列車2度臨停，行駛至行天宮站後，列車400位旅客被要求下車，改搭下一班車。

對此，北捷表示，列車已於晚間6時37分啟動，目前還在查證異常狀況。

北捷表示，晚間6時14分捷運信義淡水線因供電異常，民權西路站至劍潭站採取單線雙向運轉，班距約11分鐘，處理期間，將會加強列車與車站廣播及旅客引導，並透過公司官網、台北捷運FB加強宣導旅客。至於供電異常原因，目前持續查修中。

台北捷運紅線晚間6時許發生異常，列車停駛10多分鐘。記者邱瓊玉／攝影
台北捷運紅線晚間6時許發生異常，列車停駛10多分鐘。記者邱瓊玉／攝影

捷運 北捷

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