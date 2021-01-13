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每年逾2億動物被放生！政院修法「亂放生」最高罰250萬

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
去年有400尾黑鯛因為被放生，在基隆港邊送命。圖／陳姓讀者提供
去年有400尾黑鯛因為被放生，在基隆港邊送命。圖／陳姓讀者提供

行政院會明擬通過「野生動物保育法」部分條文修正草案，除了明定全面禁止使用獸鋏，也禁止亂放生；草案強化野生動物釋放之管理，未經主管機關同意者，將處以新台幣50萬元以上250萬元以下罰鍰。

我國「放生變放死」事件頻傳，去年6月，基隆市海域接連被放生連綁繩都沒拆的螃蟹，以及400多尾成魚黑鯛，而後魚群都在岸邊翻白肚死亡，魚屍遍野。

行政院表示，放生活動近日朝向大型化、商業化發展，甚至有民眾向商人購買大量野生動物放生，每年放生動物超過2億隻，物種涵蓋蟲魚鳥獸，嚴重影響生態平衡，增加傳播疾病或危害其他野生動物的可能性。此次修法同時強化野生動物釋放之管理，未經主管機關同意者，將處以新台幣50萬元以上250萬元以下罰鍰。

去年我國黑熊、石虎等野生動物因誤觸獸鋏而受傷事件也頻仍，廣受動保團體與社會大眾關注。行政院說，為徹底防杜獸鋏不當傷害野生動物，此次修法將全面禁止獸鋏使用。

放生 行政院 黑熊

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