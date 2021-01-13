金門縣府開會研商 萊豬禁入校園午餐與社區共餐

中央從今年元旦起開放萊豬進口，為確保金門民眾的食品安全，縣府今天召開因應萊豬進口工作小組第一次會議，由秘書長陳朝金主持，會中陳朝金也指示，共餐據點應設置肉品檢查表，需做好內控管理；此外，萊豬禁入校園營養午餐也要落實執行，讓鄉親與家長都能放心。

這項會議於今日下午召開，包括教育處與衛生局等單位都與會參加，會中，首先由衛生局報告本縣豬肉管理流程，金門及萊豬進口最新現況。衛生局指出，金門有使用及販售豬肉及相關產品之製造業、販售業及餐飲業計571家，衛生局已輔導稽查標示754家次，今年1月1日至12日所抽驗市售豬肉、學校及共餐據點共計36件，待檢驗結果立即公佈於衛生局網站，以供民眾週知。

有關萊豬禁入校園營養午餐議題，教育處也說明，在109年已完成召開「校園豬、牛肉原料原產地標示與平台操作說明會」、輔導學校於菜單中標註並張貼使用國產豬肉之公告，學校也已完成契約變更增加附約簽訂切結書納入契約規範並明訂罰則；今年持續要求學校落實食材驗收作業、菜單標註張貼使用國產豬肉，於「校園食材登錄平臺」登載豬原料原產地(國)，預計於110年1月20日前完成，另社會處報告社區共餐33處預計1月底前完成社區共餐據點第一次肉品抽驗。

陳朝金也指示，共餐據點應設置肉品檢查表，做好內控管理；針對市售豬肉及豬可食部位加強稽查抽驗，有關萊豬相關輔導、稽查、抽驗及宣導等資訊應多管道發佈公告，讓民眾知悉，各局處規劃及落實管理作為，進行風險管理，將危害降到最低。