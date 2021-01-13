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寒夜起身上廁所真要命 分清夜尿類型對症下藥

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
夜尿症狀輕微者可先從生活習慣調整，睡前四小時內少喝水或茶、咖啡、酒精等刺激性飲料。圖／ingimage
夜尿症狀輕微者可先從生活習慣調整，睡前四小時內少喝水或茶、咖啡、酒精等刺激性飲料。圖／ingimage

寒冷的冬夜突然出現尿意，要起身上廁所真是一大「酷刑」。振興醫院泌尿部醫師楊景偉則表示，夜尿主要分為四類，可依據症狀改善生活習慣或以藥物、手術改善。

65歲的張先生即將退休，從去年底開始突然產生頻繁夜尿問題，最嚴重時一個晚上起身十幾次，而且站在馬桶前許久，就是尿不出來，嚴重影響日常生活。檢查才發現是攝護腺肥大引起膀胱容積減少，加上退休引發的焦慮，引發夜尿。

楊景偉表示，夜尿是指一個人在主要睡眠期間醒來去小便，發生率隨年紀而增加，20至40歲發生率約二成，60至八80歲約六成，80歲以上約八成。

楊景偉說，夜尿可分為四類。一是「全日多尿」，也就是24小時的總排尿量超過體重（公斤）乘以40毫升，如60公斤男性每日排尿總量超過2400毫升，即診斷為全日多尿症，可能要考慮是否因糖尿病、尿崩症或多渴症引起。

二是「夜間多尿」。一般來說，正常人整天的尿量主要發生在白天，夜間多尿定義為夜間排尿量總合大於全日總排尿量33％以上，原因為身體抗利尿激素分泌不足，以致夜間多尿； 其次身體血液於夜間時回收至腎臟而導致夜尿過多，主要與系統性慢性疾病有關。另外，睡前喝太多水、飲料等液體，也會引起夜間多尿。

三是因膀胱收縮力降低，導致「尿容積減少」；男性常見是因攝護腺肥大，女性則多因泌尿道感染導致。第四則是「睡眠障礙」引起夜尿。

楊景偉表示，睡不好的人晚上常會起床排尿，精神性原因如焦慮症或憂鬱症引起睡眠問題而產生夜尿；心理性原因如有些人對膀胱裡尿液特別敏感，即使尿量一點仍必須把尿液排空才能安心入睡。

而夜尿患者常合併兩種以上原因，以張先生為例，便是護腺肥大引起膀胱容積減少，合併憂鬱症引起。

楊景偉表示，症狀輕微者可先從生活習慣調整，睡前四小時內少喝水或茶、咖啡、酒精等刺激性飲料，並養成睡前先將尿液排空的習慣。

嚴重者則可考慮使用藥物治療並對症下藥，如攝護腺肥大引起尿路阻塞，可使用用交感神經抑制劑或合併第五型還原酶抑制劑治療；夜間尿多症病患可用合成抗利尿激素治療，讓水份晚上留在體內；利尿劑引起的夜尿患者，可將利尿劑服用時間改為下午。

若膀胱功能喪失、大量殘尿的病人則需以導尿來改善問題；嚴重的攝護腺肥大阻塞、膀胱腫瘤、結石、尿道狹窄等問題，則必須透過手術治療，才能徹底改善。

憂鬱症 睡眠

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