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溫差大熱脹冷縮磁磚爆裂 專家教安全撇步

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
外牆磚有背溝倒勾狀（右）相較無背溝倒勾狀，可以提供更大的抓壁力。圖／冠軍建材股份有限公司提供
外牆磚有背溝倒勾狀（右）相較無背溝倒勾狀，可以提供更大的抓壁力。圖／冠軍建材股份有限公司提供

近來日夜溫差大，疑因熱脹冷縮作用影響，苗栗縣政府第一辦公大樓地下一樓地板磁磚膨拱（隆起），苗栗市區一戶民宅外牆磁磚脫落，還好都沒有造成其他損失，磁磚大廠冠軍建材股份公司專家建議安全把關之道，提供民眾參考。

寒流一波又一波，白天出太陽，日夜溫差甚至高達攝氏10度以上，磁磚受熱脹冷縮影響，地板隆起或外牆磁磚脫落事件，各地迭有所聞，冠軍磁磚專家認為目前是考驗磁磚品質的時候，可以拿木棍輕輕敲擊，發現空鼓聲音，或膨管現象面積過大或集中、接合面不平或翹角，立即請專業施工團隊將磁磚掀起重新鋪貼，避免發生危險。

至於外牆磁磚為什麼會脫落？專家指出，除了水泥年久老化及施工不確實外，另外原因是部份外牆磚背面，多數沒有背溝倒勾狀凹槽設計，或背溝深度太淺，以致水泥長時間風化、熱脹冷縮，或地震後抓壁力不足；地板隆起則與施工、磁磚品質，及保留間隙有關。

專家表示，很多人可能忽略磁磚問題，事實上攸關居家生活及安全，建議挑選可找值得信賴的品牌、認清產地、事前周詳規劃、預留損耗及修補量、多比較，及產品保固年限等，才可避免買到劣質磁磚，或沒有售後服務的磁磚，避免成為磁磚「孤兒」。

苗栗縣政府第一辦公大樓地下一樓地板磁磚，疑因熱脹冷縮發生隆起。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府第一辦公大樓地下一樓地板磁磚，疑因熱脹冷縮發生隆起。圖／苗栗縣政府提供

老化 寒流

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