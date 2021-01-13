9歲癌弟推著化療器材取晚餐 霸氣外送員進醫院堅持不收錢

全台寒流冷颼颼，卻有一位外送員的小小舉動溫暖了生病的顧客。近日一位罹患白血病的9歲小弟弟住院做化療期間，家人在外送平台點了晚餐，外送員送達時，由小弟弟推著自己的化療器材取餐，這眼前畫面衝擊了外送員，堅持不收費，還自掏腰包請小弟弟吃。

病童阿姨昨（12）日在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」發文分享，「又到了每月一次的住院日」，醫院為了防疫，跟去年疫情剛開始一樣，出入要出示健保卡並填資料，所以不少外送員會通知已到樓下，不送上樓。「然而，今晚的外送員不僅很有心的幫我們送上來，看到弟弟推著打化療藥劑的機器，想要自己取餐，結果他堅持不收錢，說要請我們吃，真的太『大心』（指開心）了」。

事後，白血病小弟弟認為那位哥哥這樣做非常帥，讓原本覺得今天很寒冷的阿姨和小弟弟，瞬間覺得這個冬天超溫暖。另外，阿姨還透露「其實很多住院的人，真的很不方便離開自己的樓層，像是帶小小孩的、年紀很大獨自住院的、骨科的、插著尿管的…外送員只要願意幫忙送上樓，我們真的真的真的很感恩」。

網友們感動大讚，「這個爆料好有愛」、「這位外送員爆單、業績旺旺」、「這真的是台灣最好的風景」、「也祝福弟弟平安快樂」，也有其他外送員留言「我沒辦法請客人吃，畢竟自己也得生活，但如果有住院客人需要幫忙送上樓，我還是會願意幫這個忙的」，還有女網友分享「我都用行動支持外送員，下班後蹲點在社區門口追著他們，要給他還熱熱的暖暖包（結果今天有人嚇到…）」。