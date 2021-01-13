老翁誤食暖暖包 醫師籲不要催吐儘速送醫

一名老翁把暖暖包當成食物調理包，將暖暖包剪開放入麵裡拌一拌吃下肚，外籍看護工趕緊送老翁掛急診，觀察後無大礙出院；南投醫院指出，如誤食暖暖包不要催吐，趕緊送醫治療。

衛福部南投醫院肝膽腸胃科主任蔡金記向記者表示，最近暖暖包因寒流來襲大缺貨，但日前卻有一名80歲老翁誤把暖暖包當成食物調理包，將暖暖包剪開送入麵裡拌一拌吃下肚，外籍看護工見狀，趕緊阻止老翁繼續吃麵，並將老翁送往南投醫院急救。

蔡金記指出，老翁誤食的量不多，他們幫老翁進行胸部、腹部X光檢查，也使用胃鏡檢查，發現老翁胃部發炎，住院觀察2天，確認無大礙後就讓老翁出院。

蔡金記說，暖暖包內裝有鐵粉、活性碳、鹽類及吸水性樹脂，可以持續釋放熱能，有的人誤食後不一定會有症狀，也有人會出現嘔吐、腹痛等症狀，提醒民眾如有誤食的情形，記得不要催吐，以免造成更大傷害，應儘速送醫治療。

蔡金記表示，有時民眾為了保暖，也會把暖暖包貼在身上導致燙傷，呼籲民眾使用暖暖包應隔著衣物，使用時間也不要太久；老人及兒童使用時，應有成人在旁協助，免生意外。