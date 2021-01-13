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7月大女嬰吞洗衣球急送醫 醫：洗衣球像糖果小心誤食

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
南投縣七個月大女嬰誤吞洗衣球，父母求助警方，警將警車充當救護車急送彰基醫院。圖／警方提供
南投縣七個月大女嬰誤吞洗衣球，父母求助警方，警將警車充當救護車急送彰基醫院。圖／警方提供

南投縣名間鄉一名七個月大女嬰，昨趁大人不注意誤食洗衣凝膠球，送醫後發現縣內醫院設備不足無法收治，急向鄰近警所求助，警方以警車跨縣急送，原本1小時車程花25分鐘就送達彰化基督醫院，女嬰經治療無礙，今天已經出院。

彰基指出，女嬰到院時衣服還沾有部分洗衣精，不知道女嬰已吃下去多少不知道，經抽血、檢查腸胃，在相關數值結果出來，判斷臨床狀況穩定，提供正確衛教後已經出院。

彰基兒童醫院急診主治醫師陳亮任說，因市售市的洗衣球外觀顏色鮮艷，容易被小孩子誤認為糖果而誤食，但洗衣球較大顆，小孩不會整顆吞進去，通常會先咬破，所以吃下去的量不至於太多，洗衣球裡面含有介面活性劑酵素，可能引發呼吸道、腸胃症狀，成分雖沒有立即致命危險，但仍會引發不適，家長應該將洗衣球放置在孩子拿不到的地方較為安全。

酵素

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