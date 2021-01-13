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歐陽靖不知台南計程車要開廂費 交通局：行之有14年

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
歐陽靖在台南搭計程車開後車廂要加收10元。 圖／擷自歐陽靖IG
歐陽靖在台南搭計程車開後車廂要加收10元。 圖／擷自歐陽靖IG

歐陽靖與母親搬到台南，目前已待了三個多月，她在IG限時動態透露，最近搭計程車，司機詢問是否需要使用後車廂，她答應了，結果下車結算車資時才知道台南計程車開後車廂要加收10元，自嘲「我這個前台北俗才知道」，南市交通局表示，使用後車行李廂加收10年已「行之14年」，會再加強宣導。

歐陽靖貼文與母親、小孩在台南市搭計程車使用後行李廂須加收10元車資引起熱議，台南市交通局公共運輸處長吳俁之表示，台南市政府從96年起，即明文公告計程車收費標準規定使用行李廂加收10元，計程車費率由各縣市自行考量訂定，目前台南市與高雄市有規定使用行李廂加收10元，其他縣市雖無明訂費用，但實務上仍屢見司機私下違法收取，也容易和乘客產生糾紛。相對而言，明確訂定費率對司機和乘客都有規可循並較有保障。

吳俁之表示，為避免民眾及外地遊客對計程車司機誤解，將協請各計程車職業工會、車隊及司機印製發放費率貼紙等方式加強公告，也會請駕駛員向使用後行李廂的乘客在事先說明清楚，以降低乘客誤會。

計程車 車廂

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