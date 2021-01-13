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冬季團遊、春節孝親專案取消？ 觀光局：保持高度警戒

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
國內爆發院內感染新冠肺炎本土案例，讓不少民眾人心惶惶，多個縣市也相繼宣布取消尾牙、馬拉松等大型活動。本報資料照片
國內爆發院內感染新冠肺炎本土案例，讓不少民眾人心惶惶，多個縣市也相繼宣布取消尾牙、馬拉松等大型活動。本報資料照片

國內爆發院內感染新冠肺炎本土案例，讓不少民眾人心惶惶，多個縣市也相繼宣布取消尾牙、馬拉松等大型活動。不過先前疫情平穩時，交通部觀光局為了振興國旅，相繼在春節期間推出春節孝親專案、冬季團體旅遊補助等相關補助方案，如今隨著疫情再起，交通部內部近期也在討論是否要停辦團旅補助。

實際上，近來接連兩起本土案例，讓交通部相當頭痛，因為接下來還有春節孝親專案，以及每團獎助最高1.5萬元的冬季團旅補助，儘管團旅補助僅到1月底，但疫情不樂觀的情況下，讓交通部內部也在討論是否需要停辦。

不過，據了解，交通部內部經討論後，認為中央流行疫情指揮中心如今尚未禁止民眾出遊，應該要和指揮中心同調，況且若貿然停止補助，已申請的案件恐怕也會引發消費糾紛。不過為了防疫，交通部仍要求業者出團須遵循防疫旅遊的規範，包括保持社交距離、帶好口罩，另也不主動進行團體旅遊補助或其他聚眾活動的宣傳。換句話說，交通部如今對於觀光政策，僅著重在轉型，而不是攬客、宣傳活動。

為此，交通部近期規畫舉辦疫後觀光轉型論壇，除了交通部長林佳龍會親自出席外，還將邀請文化部、經濟部、客委會、農委會等觀光相關部會首長一同出席，希望透過跨部會討論，為疫後觀光轉型政策奠定基礎。

觀光局強調，就是保持高度警戒，目前冬遊專案還是依照原來政策去辦理，另也會定期去指揮中心開會，若視疫情有新的變化，或是政策有新的方向，都會遵照辦理，另也會針對各旅行社加強宣導，包括車內戴口罩、量體溫，保持社交距離等。

至於2月的春節孝親專案，觀光局說，春節孝親專案不是單純的旅遊補助，而是搭配交通運輸方案，且實施天數僅六天，又僅限北北基桃竹等六縣市，規模較小，目前還是持續辦理，後續也會是疫情變化滾動式檢討。

疫情 春節 孝親

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