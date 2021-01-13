肺癌及早發現是關鍵 男子不抽菸竟因空汙罹癌靠這檢出

南投縣埔里鎮吳姓男子日前赴台中榮總埔里分院進行全身健康檢查，意外發現其肺部有1.5公分結節，吳男對於自身不抽菸卻罹患肺的原位癌，相當不解，懷疑是常在傍晚外出運動，受到空汙所致，所幸在健檢時早期發現治療，目前已治癒。

台中榮民總醫院埔里分院指出，近年空氣汙染日益嚴重，空氣中PM2.5平均濃度越高，致癌機率也跟著提高，因此肺癌早已不是吸菸者的專利，相關狀況也能許多不菸女性罹患肺癌中得以窺見，並推測其罹癌恐與空汙、油煙等因素有關。

根據國健署統計，被診出肺癌時約有6成是已轉移、無法手術治癒的晚期癌，其發生率從55歲起快速升高，抽菸、二手菸、常在易吸入廚房油煙、廢氣等高度空汙環境，或有其他癌症病史、近親罹患肺癌等高危險群更應定期接受肺部篩檢。

埔榮胸腔內科表示，肺癌高危險族群能及早發現治療將獲更好治癒率，而肺部低劑量電腦斷層掃描（LDCT）可比胸部X光提早5-10年發現肺癌，像該院內「128切高階電腦斷層掃描儀」就能實行LDCT檢查，幫助臨床醫師作為診斷治療參考。

透過該該儀器配合肺癌診斷軟體，篩檢速度快，僅需吸閉氣，且不需施打顯影劑，減少藥物過敏風險，可對懷疑肺部病灶做早期的鑑別診斷，協助偵測小型非鈣化結節，且因為速度快，輻射量低，以早期發現早期治療為目標做健康篩檢。